Maldini y la selección nacional: crece la expectación; el sí está cerca, pero queda un último escollo por resolver

Maldini ve muy estimulante el reto de devolver a Italia al Mundial, sobre todo por poder seguir de cerca el crecimiento de los jóvenes talentos. Sin embargo, según La Gazzetta dello Sport, aún quedan por definir algunos detalles de un compromiso anterior a la propuesta de la Federación. Una vez aclarados los detalles organizativos, de responsabilidades y económicos, solo resta resolver esa cuestión previa con la corrección que le caracteriza.





Malagò se muestra «muy tranquilo» y ve la espera como seriedad, no como duda. Espera una respuesta antes del viernes, aunque podría retrasarse al fin de semana. El nombramiento del director técnico es clave antes de elegir al nuevo seleccionador, con Antonio Conte por delante de Roberto Mancini.