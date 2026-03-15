Maldini vuelve al Milan: por qué no le fue bien con los rossoneri

Filippo Galli, histórico compañero de equipo de mi padre Paolo, hablaba así, en su calidad de exentrenador de las categorías inferiores del AC Milan, de su pupilo Daniel Maldini: «Daniel puede desempeñar muchas funciones, desde la de mediapunta hasta la de segundo delantero, pasando por la de centrocampista ofensivo. Es capaz de marcar de muchas formas y de adaptarse a distintas situaciones de juego. Ha tenido una trayectoria lineal, como todos los talentos. En cuanto a su comportamiento, el chico siempre ha sido irreprochable; en cuanto a la constancia en el esfuerzo, se tomaba algún que otro descanso, pero eso forma parte del proceso de crecimiento. Se trata de un jugador que ve el fútbol como pocos. Lo que me llama la atención de él es su capacidad para encontrar la jugada que te sorprende».

Tras su debut en la Serie A el 2 de febrero de 2020 en el Milan-Verona (1-1), Daniel Maldini acumula otras emociones especiales. El 24 de septiembre de 2020 debuta en competiciones europeas, sustituyendo a Lorenzo Colombo durante el partido de la fase previa de la UEFA Europa League, ganado por 3-2 contra el Bodø/Glimt. El 1 de octubre siguiente juega por primera vez como titular entre los profesionales, con motivo del partido de la Europa League ganado en la tanda de penaltis contra el Rio Ave (11-10). Su sexta aparición con el primer equipo, el 6 de enero de 2021 en la liga durante el Milan-Juventus, coincide con el partido número mil disputado por los miembros de la familia Maldini en la Serie A con la camiseta rossonera (347 de Cesare, 647 de Paolo y 6 de Daniel).

El 25 de septiembre de 2021, con Pioli en el banquillo y su padre Paolo en la tribuna como directivo, marcó su primer gol como profesional, de cabeza, contra el Spezia en el Estadio Picco.