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Daniel Maldini LazioGetty Images

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Maldini se ha hecho con la Lazio y va camino de renovar: cuánto le costará a los biancocelesti rescatarlo del Atalanta

Los blucerchiati llevan cinco partidos sin ganar y han vuelto a caer peligrosamente en la zona de descenso

Daniel Maldini ha convencido a todos en el Lazio. El hijo de un exfutbolista, que llegó en enero procedente del Atalanta, aprovechando la marcha de Castellanos y el bajo rendimiento del recién llegado Ratkov y de Dia, se ha ganado un puesto de titular como falso nueve en el clásico tridente alineado por Maurizio Sarri.


El hecho de que ofrezca pocos puntos de referencia a los rivales está marcando la diferencia y ha dado nueva vitalidad a la Lazio, que ha ganado los dos últimos partidos de liga contra el Sassuolo y, sobre todo, contra el Milan. Contra los neroverdi llegó su primer gol con la camiseta biancoceleste, seguido de una excelente actuación frente a su antiguo equipo. Ahora, la Lazio reflexiona sobre el futuro de Maldini de cara al verano, cuando Lotito y Fabiani deberán decidir si compran la propiedad del jugador, que pertenece al Atalanta.



  • LA REDENCIÓN ANTE EL ATALANTA

    Daniel Maldini llegó a la capital en calidad de cedido con opción de compra (500 000 euros), opción que se convertiría en obligatoria en caso de que la Lazio se clasificara para alguna de las competiciones europeas. Aunque esta opción parece haberse desvanecido, según Il Messaggero, la Lazio estaría dispuesta a invertir los 14 millones previstos en el acuerdo con el Atalanta para adquirir los derechos del hijo de un exfutbolista.

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