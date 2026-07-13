Maldini en la selección nacional, la revelación de Galli: «Le dije que se mantuviera preparado porque le tocaba a él, pero no estaba convencido. Me respondió: "No me quieres"»

«¿Maldini en la selección? Te respondo con una anécdota. Tras las dimisiones por la derrota ante Bosnia, le escribí a Paolo: “Prepárate, ahora te toca”. Se mencionaban otros nombres, pero nadie es mejor en este momento delicado».





No estaba convencido y bromeó: “No me quieres”. Pero aún faltaban las elecciones federativas. Paolo es historia del fútbol. Lo considero un chico, diez años más joven que yo, y lo recuerdo desde su debut. Es serio: lideró el vestuario de un equipo que lo ganó todo durante más de dos décadas. Es una garantía. Ahora hay que dejarle trabajar».





«¿El tándem con Leo? No puedo valorarlo porque no sé qué hará Leonardo. No es una crítica, es una constatación sobre un cargo aún por definir. Apuesto por Paolo porque conozco sus competencias y está claro lo que debe hacer el director técnico».