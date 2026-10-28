El sorteo de la Liga de Campeones de África colocó al Zamalek ante una prueba cargada de recuerdos poco felices para el conjunto blanco, tras encuadrarlo en el Grupo Dos, que incluye al Mouloudia de Argel, al Club Africain tunecino y al Young Africans tanzano.
Maldición y paradoja: un sorteo aterrador para el Zamalek en la Liga de Campeones de África
Rival árabe = la eliminación del Zamalek en la fase de grupos
Desde el inicio del sistema moderno de la Liga de Campeones de África en 2016, el Zamalek ha quedado eliminado en la fase de grupos de forma recurrente en todas las ediciones en las que su grupo incluyó a algún rival árabe.
En la edición de 2017, el equipo se despidió del torneo tras terminar tercero en un grupo que incluía al USM Argel, al Al-Ahli Trípoli de Libia y al Caps United de Zimbabue.
El escenario se repitió en la temporada 2020-2021, cuando el Zamalek se enfrentó al Espérance de Túnez, al Mouloudia de Argel y al Teungueth FC de Senegal, y fracasó en su intento de clasificarse para los cuartos de final.
En la temporada 2021-2022, su grupo incluyó al Wydad de Marruecos, al Petro de Luanda de Angola y al Sagrada Esperança, pero terminó la competición fuera de los puestos de clasificación.
En cuanto a la edición 2022-2023, se encontró frente al Espérance de Túnez, al Chabab Belouizdad de Argelia y al Al-Merrikh de Sudán, y volvió a quedar eliminado en la fase de grupos.
Al caer esta vez con el Mouloudia de Argel y el Club Africain de Túnez, vuelve a plantearse la pregunta sobre la capacidad del conjunto blanco de romper este patrón.
2016: la exclusión del ES Sétif añade otra paradoja
La historia se vuelve más apasionante al remontarse a la edición de 2016, en la que el Zamalek logró clasificarse a las rondas eliminatorias y luego alcanzar la final.
Su grupo incluía al Entente de Sétif argelino, al Sundowns sudafricano y al Enyimba nigeriano, antes de la expulsión del equipo argelino tras los incidentes de violencia de aficionados en su partido ante el Sundowns.
Después de la expulsión del Entente de Sétif, el Zamalek continuó su andadura en el torneo hasta llegar a la final, antes de perder el título ante el Sundowns.
Esta edición sigue siendo un detalle importante en la paradoja histórica, porque el conjunto blanco logró avanzar en un grupo del que uno de sus rivales árabes había sido excluido de la competición.
La fase de grupos = la final
En cuanto a la segunda paradoja, consiste en que el Zamalek llegó a la final en las dos únicas ocasiones en las que superó la fase de grupos durante el sistema moderno.
Tras su éxito en la edición de 2016, el equipo repitió la hazaña en la temporada 2019-2020, cuando se clasificó desde un grupo que incluía al Mazembe congoleño, al Primeiro de Agosto angoleño y al Zesco United zambiano.
Después superó al Espérance tunecino en cuartos de final y al Raja marroquí en semifinales, antes de perder ante el Al Ahly por 1-2 en el partido final.
De este modo, el paso del Zamalek desde la fase de grupos en estas dos ediciones estuvo ligado a la llegada a la final, mientras que el resto de sus participaciones terminaron en la fase de grupos.
¿Romper el maleficio o una nueva decepción?
El sorteo coloca al Zamalek ante una nueva oportunidad para cambiar ese historial, pero al mismo tiempo vuelve a poner sobre la mesa la paradoja de los rivales árabes que se ha repetido en sus participaciones anteriores.
El conjunto blanco se enfrentará al Mouloudia de Argel y al Club Africain tunecino, además del Young Africans, en un grupo en el que sellar los dos billetes de clasificación no será nada fácil.
Entre la maldición de quedar eliminado en grupos que incluyeron rivales árabes, y el historial de llegar a la final cada vez que logró superar esta fase, el Zamalek se encuentra ante una doble prueba: romper el primer patrón e intentar repetir el segundo.
¿Será este grupo el inicio de una página diferente en su trayectoria africana?
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