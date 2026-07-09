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Malas noticias para Marruecos: su delantero estrella no jugará los cuartos de final del Mundial de Francia
Saibari, de baja por lesión
Marruecos pierde a su delantero estrella, Saibari, por una lesión en el tendón de la corva, justo antes de los cuartos de final contra Francia. El nuevo fichaje del Bayern de Múnich, por 50 millones de euros, se retiró a los 22 minutos del partido de octavos que Marruecos ganó 3-0 a Canadá. Aunque una resonancia en Boston descartó gravedad, el choque contra Les Bleus llega demasiado pronto para el delantero.
- AFP
Ouahbi confirma la ausencia del delantero
El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, confirmó en la rueda de prensa previa al partido la ausencia del delantero. Aseguró que solo convocará a jugadores en plena forma y expresó su esperanza de recuperar a una de sus estrellas si pasan de ronda.
«Todos están disponibles, excepto Saibari, para quien el partido llega demasiado pronto, aunque espero que no se pierda el resto del torneo. Solo convocaremos a los jugadores que estén al 100 %», afirmó.
Marruecos apuesta por la profundidad
La ausencia de Saibari, máximo anotador de Marruecos con tres goles, incluido el penalti que eliminó a Países Bajos, es un golpe duro. Soufiane Rahimi parte como favorito para sustituirlo, aunque Ouahbi confía en la profundidad de su plantilla para lograr otra sorpresa.
El seleccionador, de 49 años, añadió: «Cuando quieres llegar lejos en una competición, necesitas a todos. Los que no arrancan saben que pueden cerrar el partido. Tenemos titulares y, cuando otros entran desde el banquillo, marcan la diferencia. Eso nos da confianza».
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Misión de venganza en Boston
El duelo en el Boston Stadium es para Marruecos una prueba de fuego y una chance de revancha tras caer ante Francia en las semifinales del Mundial 2022. La vuelta del central Chadi Riad, ausente por lesión en el último encuentro, refuerza la moral de la zaga. Pese a ello, los Leones del Atlas necesitan un partido casi perfecto para frenar a Kylian Mbappé y compañía y acabar con su racha de seis victorias.
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