El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, confirmó en la rueda de prensa previa al partido la ausencia del delantero. Aseguró que solo convocará a jugadores en plena forma y expresó su esperanza de recuperar a una de sus estrellas si pasan de ronda.

«Todos están disponibles, excepto Saibari, para quien el partido llega demasiado pronto, aunque espero que no se pierda el resto del torneo. Solo convocaremos a los jugadores que estén al 100 %», afirmó.