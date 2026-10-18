La lesión se produjo durante la victoria del PSG por 3-1 ante el Estrasburgo el sábado por la noche. Mendes entró en el minuto 53 como suplente en la segunda parte, pero no pudo terminar el partido y abandonó el campo poco antes del pitido final. El club publicó un parte médico oficial en el que señalaba que el jugador está de baja tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo y que permanecerá de baja varias semanas.

Antes de que se publicaran los resultados médicos definitivos, aún quedaba cierta esperanza de que el problema fuera leve. Tras la victoria ante el Estrasburgo, Luis Enrique se mostró cauto al ser preguntado por el estado del jugador. «No sé si podemos llamarlo lesión, pero decidimos jugar con un futbolista menos porque no queríamos correr ningún riesgo», declaró el entrenador a L'Equipe.

El técnico español optó por terminar el partido con diez jugadores antes que arriesgarse a agravar la lesión de su lateral izquierdo titular, pero las pruebas del domingo por la mañana acabaron por confirmar la mala noticia: no habría tiempo suficiente para que se recuperase antes del duelo contra el Barcelona.



