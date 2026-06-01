Williamson ha sufrido varios problemas físicos esta temporada. Comenzó la campaña con una lesión de rodilla, sufrida durante la Eurocopa del verano pasado, que la mantuvo inactiva hasta diciembre. Unas semanas después de su regreso, una lesión en la pantorrilla la apartó un mes y, más tarde, una rotura en el tendón de la corva la dejó de baja cinco semanas.

Se recuperó a tiempo para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Lyon, pero solo ha jugado un minuto desde la derrota del 2 de mayo y terminó la Superliga Femenina en el banquillo contra el Liverpool el 16 de mayo.

Pese a todo, la capitana inglesa seguía en la convocatoria de Wiegman para los clasificatorios mundialistas contra España y Ucrania, pero el lunes se anunció su baja: «Ha seguido un programa de rehabilitación, pero queda descartada por una lesión en el isquiotibial».