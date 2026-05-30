¡Malas noticias para el OKC! Dos estrellas se perderán el decisivo séptimo partido contra los San Antonio Spurs

Williams, segundo máximo anotador tras SGA, se perdió los partidos 3 a 5 de la final del Oeste y toda la serie contra los Lakers. Su lesión, sufrida en el segundo duelo ante los Suns, aún le afecta.

Solo en el primer partido de las Finales del Oeste brilló con 26 puntos en 37 minutos (11/25 tiros de campo, 7 asistencias y 3 rebotes). Desde el segundo encuentro, su cuerpo volvió a fallarle: la lesión se agravó y, pese al descanso, lo limitó en el sexto duelo.

El entrenador Mark Daigneault lo confirmó: «Es evidente que no está al 100 %». En el sexto partido, que los Thunder perdieron 91-118, Williams apenas sumó un punto en diez minutos y perdió dos balones.

Ya se había perdido gran parte de la temporada regular y solo había disputado 33 partidos. El base, de 25 años, ya jugó con dolor en los playoffs anteriores por una rotura del ligamento escafolunar de la muñeca derecha que requirió cirugía tras el título. Durante esos playoffs, admitió haber recibido «28 o 29 inyecciones» de lidocaína y cortisona para aguantar.

Tras la cirugía permaneció inactivo varios meses y regresó solo en noviembre.