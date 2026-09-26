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¡Malas noticias para el Manchester United! Bruno Fernandes arrastra una lesión «complicada» mientras Portugal prepara su duelo ante Noruega
Jorge Jesus confirma un revés por lesión
El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha revelado que Fernandes arrastra un «problema complicado» que hará que se pierda el encuentro de la Nations League contra Noruega en Oslo este domingo.
El talismán del Manchester United, que ha sido un fijo tanto para su club como para la selección, estuvo notablemente ausente en la última sesión de entrenamiento de Portugal el sábado, mientras la plantilla preparaba su viaje al Ullevaal Stadion.
La noticia supone un duro golpe para Brasil, que busca ganar impulso en su campaña de la fase de grupos.
- AFP
Fernandes ha estado jugando con dolor
Durante su rueda de prensa previa al partido, Jesus detalló el alcance del problema tras la ajustada victoria de Portugal por 1-0 ante Gales el jueves. Fernandes fue titular en ese partido, pero fue sustituido en el último minuto por Joao Neves.
El veterano entrenador admitió que la lesión no es algo nuevo, lo que sugiere que el jugador ha estado llevando su cuerpo al límite durante varias semanas.
Jesus dijo a los periodistas: «En el partido contra Gales, salimos con todos los jugadores disponibles, pero Bruno Fernandes se retiró con un problema complicado».
Asuntos pendientes en Old Trafford
Quizá lo más preocupante para los aficionados del Manchester United sea la revelación de que Fernandes ha estado arrastrando esta dolencia durante sus recientes apariciones en competiciones nacionales. Según se informa, el mediapunta ha estado soportando las molestias para asegurarse de seguir disponible para el equipo de Michael Carrick durante un periodo de calendario cargado de partidos.
Este sacrificio parece haberle pasado factura, ya que la lesión ha llegado ahora a un punto en el que el descanso es la única solución médica viable para evitar una baja más seria a largo plazo.
El entrenador explicó la situación en detalle: "El otro caso [Fernandes] implica tratamiento y tiempo de recuperación. Viene de una lesión en el United, y me dijo que ha estado jugando con ese dolor en los tres últimos partidos, lo que le está perjudicando. Fue uno de los factores que impidieron que Bruno jugara a su mejor nivel contra Gales".
- Getty Images Sport
Priorizando el choque contra Dinamarca
La salud a largo plazo del capitán del Manchester United es ahora la principal preocupación del cuerpo técnico portugués. Al apartarse de las exigencias inmediatas del partido contra Noruega, Fernandes espera volver a estar disponible para el siguiente encuentro de la Selecao el próximo jueves. Este periodo de descanso estratégico se considera esencial para un jugador que rara vez se pierde minutos con su club o con su selección, lo que subraya la gravedad del carácter «complicado» de la lesión que arrastra actualmente.
Jesus concluyó confirmando que había alcanzado un acuerdo mutuo con el jugador para evitar cualquier riesgo innecesario en esta fase de la competición, y afirmó: «Ya he hablado con él y prefiero no arriesgar en este partido para que esté en plenas condiciones para el encuentro contra Dinamarca».
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