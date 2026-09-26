El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha revelado que Fernandes arrastra un «problema complicado» que hará que se pierda el encuentro de la Nations League contra Noruega en Oslo este domingo.

El talismán del Manchester United, que ha sido un fijo tanto para su club como para la selección, estuvo notablemente ausente en la última sesión de entrenamiento de Portugal el sábado, mientras la plantilla preparaba su viaje al Ullevaal Stadion.

La noticia supone un duro golpe para Brasil, que busca ganar impulso en su campaña de la fase de grupos.