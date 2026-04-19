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Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¡Malas noticias para el Liverpool! Giorgi Mamardashvili se lesionó ante el Everton y tuvo que ser retirado en camilla, dejando a Arne Slot con un problema en la portería

G. Mamardashvili
Liverpool
Everton
Premier League
F. Woodman
A. Slot

El Liverpool sufrió un duro golpe en el derbi de Merseyside contra el Everton cuando Giorgi Mamardashvili tuvo que salir en camilla. Con Alisson Becker ya lesionado, los Reds afrontan una crisis en la portería que pone a prueba su plantilla.

  • Se produce una catástrofe en el derbi de Merseyside

    El portero georgiano, que reemplazaba al lesionado Alisson Becker, tuvo que dejar el campo tras un fuerte choque en la segunda parte.

    El equipo médico saltó al césped de Goodison Park al ver su gravedad. Tras varios minutos de atención, se decidió sacarlo en camilla, lo que conmocionó al banquillo del Liverpool.

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    Cómo se produjo la lesión

    El incidente ocurrió durante la jugada del empate del Everton. Un pase en profundidad cruzó el área y el delantero Beto, del Everton, y el defensa del Liverpool, Andy Robertson, se lanzaron al suelo para alcanzar el balón. El impulso los llevó a chocar con Mamardashvili a gran velocidad.

    Mientras Beto se alejaba para celebrar el empate, Mamardashvili quedó tendido con evidentes gestos de dolor. La lesión por impacto pareció grave desde el primer instante, y el silencio de la grada visitante reflejó la preocupación del equipo de Arne Slot.


  • Woodman entró en plena batalla

    Tras la lesión de Mamardashvili, el tercer portero Freddie Woodman, de 29 años, asumió la portería en el derbi. Llegó el pasado verano tras tres temporadas en el Preston North End, pero apenas ha jugado con el gigante de la Premier League.

    Antes de este derbi, solo había jugado un partido con los ‘reds’, el 3-0 contra el Crystal Palace en la Carabao Cup en octubre.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    La pesadilla de Arne Slot en la portería

    La lesión de Mamardashvili, sumada a la de Alisson, deja a Liverpool sin sus dos porteros titulares en plena recta final de la temporada.

    Ahora deben recurrir a porteros suplentes para afrontar un calendario exigente. Aun así, el domingo vencieron 2-1 y se mantienen quintos en la Premier League, con opciones de Liga de Campeones. Volverán a jugar el próximo fin de semana en casa ante el Crystal Palace.


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