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¡Malas noticias para el Liverpool! Giorgi Mamardashvili se lesionó ante el Everton y tuvo que ser retirado en camilla, dejando a Arne Slot con un problema en la portería
Se produce una catástrofe en el derbi de Merseyside
El portero georgiano, que reemplazaba al lesionado Alisson Becker, tuvo que dejar el campo tras un fuerte choque en la segunda parte.
El equipo médico saltó al césped de Goodison Park al ver su gravedad. Tras varios minutos de atención, se decidió sacarlo en camilla, lo que conmocionó al banquillo del Liverpool.
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Cómo se produjo la lesión
El incidente ocurrió durante la jugada del empate del Everton. Un pase en profundidad cruzó el área y el delantero Beto, del Everton, y el defensa del Liverpool, Andy Robertson, se lanzaron al suelo para alcanzar el balón. El impulso los llevó a chocar con Mamardashvili a gran velocidad.
Mientras Beto se alejaba para celebrar el empate, Mamardashvili quedó tendido con evidentes gestos de dolor. La lesión por impacto pareció grave desde el primer instante, y el silencio de la grada visitante reflejó la preocupación del equipo de Arne Slot.
Woodman entró en plena batalla
Tras la lesión de Mamardashvili, el tercer portero Freddie Woodman, de 29 años, asumió la portería en el derbi. Llegó el pasado verano tras tres temporadas en el Preston North End, pero apenas ha jugado con el gigante de la Premier League.
Antes de este derbi, solo había jugado un partido con los ‘reds’, el 3-0 contra el Crystal Palace en la Carabao Cup en octubre.
- AFP
La pesadilla de Arne Slot en la portería
La lesión de Mamardashvili, sumada a la de Alisson, deja a Liverpool sin sus dos porteros titulares en plena recta final de la temporada.
Ahora deben recurrir a porteros suplentes para afrontar un calendario exigente. Aun así, el domingo vencieron 2-1 y se mantienen quintos en la Premier League, con opciones de Liga de Campeones. Volverán a jugar el próximo fin de semana en casa ante el Crystal Palace.