Según informa Sky, Bara Sapoko Ndiaye sufrió una lesión capsular el pasado viernes durante un entrenamiento. Se prevé que el tiempo de baja sea de entre tres y cuatro semanas.
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Malas noticias para el FC Bayern de Múnich: el fichaje de invierno estará de baja varias semanas
El joven de 18 años se había incorporado al Bayern de Múnich en enero, cedido por el club asociado Gambinos Stars Africa, en el marco de la colaboración «Red & Gold» del campeón alemán, con el objetivo de dar sus primeros pasos como profesional en los entrenamientos a las órdenes del entrenador Vincent Kompany y, posiblemente, ganarse un puesto para debutar en un partido oficial.
Esta pausa forzosa supone ahora un duro revés para Sapoko Ndiaye, que también podría influir en su futuro en el Bayern. El joven solo tiene un contrato provisional hasta el verano de 2026.
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FC Bayern: Ndiaye convenció a Kompany en un partido amistoso
El centrocampista senegalés está considerado un talento prometedor; el verano pasado ya tuvo la oportunidad de entrenar a prueba con los equipos profesionales del Grasshoppers y del FC Bayern. En agosto disputó un partido amistoso con el equipo de Zúrich, donde impresionó a Kompany.
Sin embargo, debido al reglamento de la FIFA, Sapoko Ndiaye no puede jugar con el equipo filial en la Regionalliga. Este prohíbe, con pocas excepciones, la participación de ciudadanos no comunitarios en las categorías inferiores, entre las que se incluye la cuarta división alemana.
En una rueda de prensa a mediados de febrero, el propio Kompany se pronunció sobre Sapoko Ndiaye. «Estamos encantados con su personalidad. Ha demostrado que es uno de los talentos que queremos tener en la cantera del Bayern. Le va bien», dijo el entrenador del Bayern, y además destacó su velocidad.
FC Bayern: Wisdom Mike estará de baja incluso durante meses
El director deportivo Max Eberl añadió, refiriéndose al trabajo de la «Red & Gold Academy», que también incluye la colaboración con otros clubes como, por ejemplo, el Los Angeles FC: «Bara es ahora el primero que realmente llega a lo más alto. (...) Pasados los seis meses, decidiremos cuál es el siguiente paso más adecuado. ¿Podría incluso triunfar en el Bayern de Múnich? Nos alegraría enormemente».
Queda por ver si la lesión pone en peligro una futura colaboración. Mientras tanto, otro joven prometedor, Mike Wisdom, se lesionó recientemente. El jugador de 17 años sufrió una grave lesión muscular en la cadera izquierda y ya ha sido operado. El Bayern no podrá contar con él durante meses.
El FC Bayern mantiene vínculos con estos clubes
Los Angeles FC EE. UU. sobre Red&Gold Football Gambinos Stars Gambia a través de Red&Gold Football Racing Club de Montevideo Uruguay sobre Red&Gold Football Jeju SK FC Corea del Sur a través de Red&Gold Football SD Aucas Ecuador a través de Red&Gold Football SpVgg Unterhaching Alemania cooperación directa SSV Ulm Alemania Cooperación directa Grasshoppers Zúrich Suiza a través del LAFC Wacker Innsbruck Austria sobre el LAFC