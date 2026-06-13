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Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Traducido por

¿Malas noticias para el Eintracht de Fráncfort? Un club de primera división podría fichar a Markus Krösche tras una importante negativa

Bundesliga
Eintracht Frankfurt
AC Milán
Serie A
R. Rangnick

Tras la supuesta negativa de Ralf Rangnick, el AC Milan habría fijado su atención en Markus Krösche, del Eintracht de Fráncfort.

Según los expertos en fichajes Matteo Moretto y Fabrizio Romano, el director deportivo del equipo de Hesse es una de las principales opciones del Milan.

  • Se espera que Krösche asuma la dirección deportiva del Milan. Tras quedarse fuera de la Liga de Campeones, el club despidió al entrenador Massimiliano Allegri, al director general Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada. 

    Para enderezar el rumbo, el club había pensado en el seleccionador austriaco Rangnick, pero el técnico de 67 años rechazó la oferta, según la Gazzetta dello Sport, pese a que su contrato con la Federación Austriaca de Fútbol vence tras el Mundial. 

    Krösche, por su parte, tiene contrato en Fráncfort hasta 2028, pero en el pasado ya se le ha relacionado con una posible salida, incluso con un fichaje por el Bayern de Múnich o el BVB.

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  • La marcha de Krösche llegaría en un mal momento para el Eintracht de Fráncfort

    Su marcha sería inoportuna para el SGE. Tras una temporada desastrosa, el Eintracht planea empezar de cero. Ya se dio el primer paso con el regreso del entrenador Adi Hütter, que sustituye a Albert Riera, un error de Krösche. Sin embargo, aún quedan cuestiones por resolver en la plantilla; entre otras, hay que aclarar quién sucederá a Nathaniel Brown, que está a punto de fichar por el FC Bayern de Múnich. 

    Desde 2021 dirige el mercado de fichajes en Fráncfort y ha forjado una excelente reputación como vendedor: los traspasos de Hugo Ekitike, Omar Marmoush y Randal Kolo Muani reportaron cerca de 100 millones de euros cada uno. Sin embargo, su tasa de éxito con los últimos fichajes ha bajado, lo que podría llevarlo a buscar un cambio de aires.

  • Eintracht de Fráncfort: ventas récord bajo la dirección de Markus Krösche

    JugadoresPosiciónNuevo clubCantidad del traspaso
    Randal Kolo MuaniDelantero centroParis Saint-Germain95 millones de euros
    Hugo EkitikeDelantero centroLiverpool95 millones de euros
    Omar MarmoushDelantero centroManchester City75 millones de euros
    Willian PachoDefensa centralParís Saint-Germain40 millones de euros
    Jesper LindströmCentrocampista ofensivoSSC Nápoles30 millones de euros