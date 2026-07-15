Según Sport Bild, el RB Leipzig es el nuevo favorito para fichar al delantero de 23 años del TSG Hoffenheim.
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¿Malas noticias para el BVB? Un club de la Bundesliga sería el nuevo favorito para fichar a Fisnik Asllani
Según estas informaciones, Asllani preferiría el Leipzig al BVB, aunque tampoco descartaría fichar por el subcampeón de la temporada pasada.
Fuentes kosovares aseguraron en las últimas semanas que su fichaje por el Dortmund era inminente; el periodista Arlind Sadiku afirmó a finales de junio que ya estaba cerrado.
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¿Necesita el BVB los millones de Guirassy para fichar a Asllani?
El diario catalán Sport asegura que Asllani no ha cerrado su fichaje por el BVB porque el Barcelona aún puja. El club azulgrana busca un recambio para Ferran Torres, quien podría fichar por el PSG, y ve en Asllani la solución.
Asllani tiene una cláusula de rescisión de 29 millones, cifra asumible para el Barça si Torres fichara por el PSG. El BVB también podría pagarla, pero sus ingresos dependen de vender a Serhou Guirassy.
El futuro del delantero, que supuestamente tiene una cláusula de 35 millones de euros (solo para grandes clubes), sigue incierto.
Su cláusula solo está activa hasta el 15 de julio, así que todo indica que se quedará. Aunque el jugador de 30 años podría marcharse después, no está claro si para entonces Asllani no habrá firmado ya por otro equipo, lo que dejaría al Dortmund sin refuerzo.
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Asllani saltó a la fama en el Hoffenheim
Asllani se consolidó la temporada pasada con 11 goles y 10 asistencias en 35 partidos, lo que lo convierte en uno de los delanteros más codiciados de la liga.
El director deportivo, Ole Book, podría inclinar la balanza a favor del BVB: el directivo de 40 años, que reemplazó a Sebastian Kehl al final de la temporada, conoce al goleador de su etapa en el SV Elversberg y fue clave en su cesión desde el TSG al entonces equipo de Segunda División para la campaña 2024/25.
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