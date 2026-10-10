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Malagò Grafica
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Malagò: "Ver el fútbol reducido como estaba era un dolor para mí". Y reivindica: "Ahora los resultados están llegando"

Italia

Habla el comisario de la FIGC

Giovanni Malagò, comisario de la FIGC, invitado en el Sport e Culture Festival de Mondovì, vuelve sobre los motivos que lo empujaron a ponerse al frente del fútbol italiano: "Ver el fútbol reducido a como estaba era un dolor para mí, fue un poco una llamada de la selva. Nosotros debemos recuperar el orgullo, también en el fútbol. Yo creo que como grupo podemos jugarle de tú a tú a cualquiera. Donnarumma me dijo que apreciaban la elección de Mancini, y yo siempre he escuchado ante todo a los atletas".


Malagò prosigue, como recoge Sportmediaset: "Hablando con Mancini, lo primero que le dije fue: antes del partido nunca os estorbaré, sería una invasión de campo, pero yo siempre estoy ahí, para todos, en la alegría y en el dolor. Me he despojado del papel de presidente del Club Italia, yo entiendo de fútbol, pero ¿cómo voy a entender tanto como un Claudio Ranieri? Ranieri y Zola dan mucha credibilidad a nuestro proyecto. Hoy también hay clubes importantes que están entendiendo lo importante que es hacer jugar a los jóvenes italianos".


"¿Qué diría hoy mi padre? El 22 de junio me habría dicho que estaba orgulloso de mí; después, por lo que ocurrió, me habría pedido cada día que los mandara a ese país. ¿Si le compraría un coche a Abodi? No me consta que se haya ocupado nunca de coches…", añade el ex presidente del CONI.


  • Luego, sobre el reciente caso que le llevó a pasar del cargo de presidente de la Federación de Fútbol al de comisario: "Han sido meses increíbles y agotadores. Me encuentro como comisario. Pero nunca hemos dejado de trabajar, tenemos que hacer algo diferente y valiente, lo único que no nos podemos permitir es quedarnos quietos. Sobre el seleccionador, muchos decían que era un error".


    Y por último: "Hoy me encuentro con una sub-21 clasificada para la fase final de la Eurocopa, con la ambición de volver a los Juegos Olímpicos y este es el equipo con el que jugaremos la Eurocopa de 2032 en casa. La selección italiana en noviembre se jugará el pase a los cuartos de la Nations League, en un grupo de hierro y jugando bien, con entusiasmo, llena de debutantes y chicos jóvenes que podrían jugar la Eurocopa sub-21. Jugadores que los italianos no conocían, en los que Mancini está trabajando bien. Y luego la selección femenina, que se juega la participación en el Mundial. ¿Hemos sido capaces? No lo sé, pero los resultados están llegando".



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