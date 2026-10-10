Giovanni Malagò, comisario de la FIGC, invitado en el Sport e Culture Festival de Mondovì, vuelve sobre los motivos que lo empujaron a ponerse al frente del fútbol italiano: "Ver el fútbol reducido a como estaba era un dolor para mí, fue un poco una llamada de la selva. Nosotros debemos recuperar el orgullo, también en el fútbol. Yo creo que como grupo podemos jugarle de tú a tú a cualquiera. Donnarumma me dijo que apreciaban la elección de Mancini, y yo siempre he escuchado ante todo a los atletas".





Malagò prosigue, como recoge Sportmediaset: "Hablando con Mancini, lo primero que le dije fue: antes del partido nunca os estorbaré, sería una invasión de campo, pero yo siempre estoy ahí, para todos, en la alegría y en el dolor. Me he despojado del papel de presidente del Club Italia, yo entiendo de fútbol, pero ¿cómo voy a entender tanto como un Claudio Ranieri? Ranieri y Zola dan mucha credibilidad a nuestro proyecto. Hoy también hay clubes importantes que están entendiendo lo importante que es hacer jugar a los jóvenes italianos".





"¿Qué diría hoy mi padre? El 22 de junio me habría dicho que estaba orgulloso de mí; después, por lo que ocurrió, me habría pedido cada día que los mandara a ese país. ¿Si le compraría un coche a Abodi? No me consta que se haya ocupado nunca de coches…", añade el ex presidente del CONI.



