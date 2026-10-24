Sobre el equipo de sus amores: «No reniego de la historia de mi familia. Mi padre fue miembro del consejo de administración y después, en tres ocasiones, vicepresidente de la Roma, y contribuyó a la conquista de dos títulos de liga con Dino Viola y Franco Sensi. De niño iba con él al estadio: no veo por qué debería ocultar mi afición. Me parece hipócrita. Pero cuando asumo un cargo institucional, las afinidades dejan paso a la imparcialidad».