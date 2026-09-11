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Malagò Grafica
Emanuele Tramacere

Traducido por

Malagò: "Pocos italianos sobre el campo, pero muchos con doble nacionalidad eligen a Italia. ¿Mi elección? Es regular"

Italia
R. Mancini
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La elección a la presidencia de la FIGC fue impugnada por la fiscalía del CONI, pero el número 1 de via Allegri no se detiene.

El presidente federativo Giovanni Malagò sigue adelante por su camino, rechaza con firmeza todos los rumores sobre su «inelegibilidad» para las elecciones que lo llevaron a convertirse en el número 1 del fútbol italiano y sigue presionando con fuerza en el capítulo de la selección italiana, que en el próximo parón podría traer muchísimas novedades a nivel de convocatoria por parte del nuevo seleccionador Roberto Mancini.

En declaraciones al margen de su intervención en "Il tempo delle Donne", el presidente federativo explicó así a Ansa el momento que atraviesa la selección italiana.


  • «Confianza en Mancini»

    «¿Confianza en Italia? Tiene que haber confianza, y solo faltaría que no la hubiera. Además, me parece que hay energía y positividad, aunque luego todo está por demostrar sobre el campo»

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  • Italianos con doble nacionalidad

    «¿Italianos en el campo en la Serie A? Los italianos no son tantos en términos numéricos, pero lo están haciendo muy bien en este inicio de campeonato. Y luego también están los italianos con doble nacionalidad, me alegra que hayan elegido estar con nosotros».

  • ELECCIÓN REGULAR

    «Mi elección ha sido regular y válida, pero se ha visto contestada por las oposiciones. Conozco bien la situación, pero la nueva etapa fue obstaculizada antes de las elecciones, durante las elecciones y justo después. Desde hace muchos años estoy acostumbrado a dialogar con personas que tienen posturas diferentes. Soy representante de la sociedad civil, hago todo esto como voluntario y he sido elegido, nunca he sido nombrado. Defiendo el mundo del deporte y el mundo del fútbol».

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