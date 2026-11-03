Malagò o Galliani: ¿a quién apoya la Juventus? Las palabras de Carnevali

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Durante la Junta de Accionistas de la Juventus, el consejero delegado del club, Giovanni Carnevali, también habló sobre las próximas elecciones a la presidencia de la FIGC, cuyo plazo de presentación de candidaturas vence mañana: «Adriano Galliani y Giovanni Malagò son dos figuras muy destacadas, personas de gran capacidad. En cualquier caso, las votaciones se celebrarán el 14 de diciembre, así que tenemos tiempo de sobra para valorar y conocer también los programas», informa Gazzetta.it.