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Malagò: «Maldini es el plan A; no hubo contacto con el seleccionador antes de él y Leonardo. Soy un innovador»

Italia

Giovanni Malagò, nuevo presidente de la FIGC, protagoniza la entrevista exclusiva «Italia: un trabajo en equipo», ya disponible en DAZN.


Sobre su nuevo mandato


“No soy un revolucionario, pero sí un innovador”.


Sobre la elección de Maldini


Para mí, él era el plan A. Lo novedoso es que, por primera vez, un presidente federal renuncia a presidir el Club Italia y comparte la última palabra.


Sobre la elección del próximo seleccionador


No hubo contactos con ningún entrenador antes de hablar con Paolo y Leonardo; de lo contrario, habríamos empezado mal y traicionado los principios que nos guiaron.



  • LAS DECLARACIONES

    Las relaciones con la Liga de la Serie A


    Ya se han dado cuenta, y yo se lo reitero: tienen un producto que depende por completo de la Federación. La relación entre clubes y selección es clave, pues define el valor de los jugadores de cada plantilla.


    Sobre la situación de la FIGC


    Hay un impulso por hacerlo bien y un estímulo especial de la gente. Saben que es un reto y que deben implicarse. Haré todo lo posible para que se sientan parte de algo importante.


    Sobre la piratería


    La Liga ha trabajado mucho y la política ya intervino. Quien compró los derechos es la primera víctima, y las cifras de piratería son absurdas. Aportaré mis habilidades de gestión y mis ideas para reducir este problema.


    Sobre la base del movimiento futbolístico italiano


    Hemos perdido casi seis millones de personas de 18 a 35 años, la principal cantera de la selección. Esto se debe al descenso demográfico y a que muchos jóvenes eligen otros deportes. Pese a ello, el número de federados se ha mantenido estable e incluso ha crecido gracias al fútbol sala, el fútbol femenino y el fútbol playa. Hoy el gran reto es recuperar el atractivo y fomentar la imitación que lleva a los jóvenes a practicar un deporte. Si aparece un Sinner que triunfa, es más probable que un chico diga: «Quiero jugar al tenis». De igual modo, si en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se logran resultados extraordinarios, es natural que los deportes de invierno ganen interés.


    Sobre el fútbol femenino


    Hace pocos años la profesionalización de la Serie A era un objetivo; hoy es una realidad. Algunos equipos ya asoman al podio europeo y la selección nacional es competitiva. En Estados Unidos, Noruega, Canadá y Gran Bretaña las chicas juegan al fútbol en colegios y universidades gracias a su estructura. Aun así, la brecha persiste: debemos ampliar la base. Si en el fútbol masculino hay que consolidar lo existente, en el femenino hay que conquistarlo.


    Sobre la innovación y la evolución del fútbol


    Todo lo que aumente el espectáculo sin traicionar la esencia del fútbol es válido. Pero hay que evitar exagerar. El voleibol lo hizo bien: el «rally point» pareció una revolución, y hoy nadie lo cuestiona. Hoy nadie lo cuestiona. Por eso no rechazo las novedades. Apoyo, por ejemplo, sancionar la simulación y castigar a quienes pierden tiempo: es insoportable y falta al respeto a quienes pagan una entrada.


    Sobre la semifinal Francia-España del Mundial


    Francia tiene más profundidad de plantilla y calidad. Es una final anticipada: el ganador llegará con ventaja a la final, también por su mejor estado físico.



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