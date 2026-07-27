Malagò habla del caso Andrea Pirlo antes de la reunión con Maldini y Leonardo: «¿Nuevo seleccionador? He recibido muchísimos mensajes, pronto hablaré con todos»

La decisión sobre el próximo seleccionador de Italia es una cuestión prioritaria y Giovanni Malagò, presente en un evento de Il Sole 24Ore, comentó los últimos acontecimientos: «¿El seleccionador? Desde esta mañana estoy recibiendo muchísimos mensajes. Hablaré con todos lo antes posible, como es justo que sea. Para nuestra recuperación en términos de credibilidad competitiva al máximo nivel, donde nada está descontado, debes trabajar con chicos que hoy tienen entre 13 y 16 años. Por eso debes modificar toda la cadena desde el punto de vista de la formación, de la cultura, y eso implica también al entrenador. Es una cuestión de siembra, las ideas están muy claras. Lo estamos haciendo, incluso entre mil complejidades, porque hay que llevar a cabo una transformación. Hay que tener en cuenta que somos un país que antes estaba centrado en el fútbol, mientras que ahora ya no lo está porque también hay muchos otros deportes».