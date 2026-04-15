El francés gritó de dolor en la primera parte de la derrota 0-2 ante el PSG. El delantero de 23 años fue retirado en camilla y la lesión pareció grave.

Según L’Équipe, se confirmó lo peor: rotura del tendón de Aquiles. Ekitike se perderá el Mundial con Francia y parte de la próxima temporada.

Además, los Reds quedaron eliminados de la Liga de Campeones tras perder 4-0 en el global de la eliminatoria.