Según el diario *Bild*, el ambiente en la selección alemana era mucho más tenso de lo que parecía.
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Mala comunicación, concentración mundialista “aburridísima” y debate por Deniz Undav: graves acusaciones contra Julian Nagelsmann
El comportamiento de Nagelsmann antes y durante el torneo en Estados Unidos, México y Canadá habría generado incomprensión entre jugadores y parte de la directiva. Sus decisiones como seleccionador alemán habrían causado confusión en varias ocasiones.
Un ejemplo revelador es el debate sobre cómo tratar «correctamente» a Deniz Undav. Según el diario *Bild*, Nagelsmann mostró una actitud crítica hacia el delantero del VfB Stuttgart.
Antes del tercer partido de grupo contra Ecuador, sin relevancia deportiva, el cuerpo técnico debatió si recompensar al jugador de 29 años con la titularidad tras sus buenas actuaciones. Se consultó al director deportivo de la DFB, Rudi Völler, pero el seleccionador volvió a decidir no alinear a Undav de inicio.
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Apenas hay conversaciones entre Nagelsmann y sus jugadores.
Antes de la eliminación en el Mundial ya se hablaba de graves problemas de comunicación de Nagelsmann. El seleccionador tardó en informar a la plantilla de sus decisiones, especialmente sobre Undav, lo que irritó al equipo.
Otra víctima de este «cambio de rumbo», según *Bild*, fue Oliver Baumann: Nagelsmann le hizo creer que sería su portero titular. El portero del TSG Hoffenheim se enteró de su reemplazo por Manuel Neuer solo tras la última jornada de la Bundesliga, aunque desde marzo ya se preparaba el regreso del guardameta del Bayern.
Rara vez mantuvo entrevistas individuales con los jugadores; prefería pasar su tiempo libre con el cuerpo técnico o con su esposa, Lena, cuando ella estaba en la concentración. Algunos jugadores consideraron «inapropiado» que la pareja acudiera juntos en bicicleta al entrenamiento.
A esto se sumó la concentración, que varios jugadores consideraron un factor de malestar. Algunos jugadores consideraban el alojamiento en Winston Salem «aburridísimo» por su aislamiento y la falta de ocio, muy distinto a la semana de preparación en Chicago, donde tuvieron muchas más comodidades. Muchos habrían preferido un campamento similar durante el torneo.
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¿Sustituirá Jürgen Klopp a Nagelsmann en la DFB?
La selección alemana quedó eliminada el lunes en los dieciseisavos del Mundial 2026 tras perder 4-5 en penaltis ante la revelación Paraguay.
A pesar del golpe, Nagelsmann rechazó dimitir tras el encuentro: «Seguiré si así se quiere; si no, que me lo digan», dijo en MagentaTV. Völler le mostró su respaldo.
No obstante, su continuidad no está garantizada tras esta nueva eliminación temprana de Alemania en un Mundial. La rueda de prensa prevista se canceló y, en su lugar, el presidente Bernd Neuendorf informó de una primera reunión exploratoria con Nagelsmann, Völler y el director general Andreas Rettig.
Jürgen Klopp sigue mencionándose como posible sucesor; según Sky, aceptaría el cargo si la DFB destituyera a Nagelsmann, cuyo contrato dura hasta 2028.