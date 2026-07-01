Antes de la eliminación en el Mundial ya se hablaba de graves problemas de comunicación de Nagelsmann. El seleccionador tardó en informar a la plantilla de sus decisiones, especialmente sobre Undav, lo que irritó al equipo.

Otra víctima de este «cambio de rumbo», según *Bild*, fue Oliver Baumann: Nagelsmann le hizo creer que sería su portero titular. El portero del TSG Hoffenheim se enteró de su reemplazo por Manuel Neuer solo tras la última jornada de la Bundesliga, aunque desde marzo ya se preparaba el regreso del guardameta del Bayern.

Rara vez mantuvo entrevistas individuales con los jugadores; prefería pasar su tiempo libre con el cuerpo técnico o con su esposa, Lena, cuando ella estaba en la concentración. Algunos jugadores consideraron «inapropiado» que la pareja acudiera juntos en bicicleta al entrenamiento.

A esto se sumó la concentración, que varios jugadores consideraron un factor de malestar. Algunos jugadores consideraban el alojamiento en Winston Salem «aburridísimo» por su aislamiento y la falta de ocio, muy distinto a la semana de preparación en Chicago, donde tuvieron muchas más comodidades. Muchos habrían preferido un campamento similar durante el torneo.