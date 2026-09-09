Sarr no ha contado para el nuevo técnico, Pierre Sage, ya que un problema en la ingle le está frenando, mientras se queman muchos puentes. ¿Se aferra ahora desesperadamente a la esperanza de que alguien vuelva a llamar en el mercado de enero?

Cuando le plantearon esa pregunta a Morrison, el exdelantero del Crystal Palace, hablando por cortesía de Freebets.com, la fuente de reseñas sobre sitios de apuestas, contó a GOAL una desafortunada historia: «No sé qué está pasando porque yo simplemente pensaba que de verdad tenía una lesión. Y creo que el entrenador ha salido y ha dicho que tiene una lesión. Está entrenándose de manera individual. No está preparado para entrenar con el grupo.

«Lo entiendo. Liverpool viene a por ti y quieres irte. Pero haz las cosas de la manera correcta porque al final conseguirás ese traspaso. Eso es lo que siempre le he dicho a la gente. Y no sé si está lesionado o no lo está. Así que, ahora mismo, el Palace dice que está lesionado. Así que creo lo que dice el Palace porque conozco a gente allí. Está lesionado. Está entrenándose de manera individual. Así que esperaremos a ver.

«Si la gente piensa que no está entrenando porque quería conseguir su salida, sí, está decepcionado porque no consiguió su salida. Pero Marc Guehi, muchas veces, no consiguió su salida. [Eberechi] Eze no consiguió su salida. Al final, conseguirás tu salida. Gestiona la situación de otra manera.

«Y sé una cosa: el presidente te dejará salir seguro. Pero como llegasteis tan tarde con la oferta, el presidente no puede permitirse que el máximo goleador deje el club y dejar al club pendiendo de un hilo para seguir en la Premier League. Tienen que protegerse a sí mismos.

«Así que, si alguien quiere irse al Liverpool, no puede quedarse ahí esperando porque el Liverpool podría decir: “bueno, vamos a fichar a [Yankuba] Minteh”, que es un jugador más joven. Su traspaso al Liverpool podría no producirse. Lo que debería hacer es volver a estar en forma para el Palace, marcar goles y luego demostrárselo a la gente. Y después, en enero, si todo va bien, podría conseguir ese traspaso».