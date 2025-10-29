La Major League Soccer debutará la tecnología de Sonido Incorporado Inmersivo en el partido de playoffs entre LAFC y Austin FC

EDGE Sound Research, líder estadounidense en audio multimodal, ha colaborado estrechamente con Major League Soccer durante el último año para adaptar su plataforma Virtual Sound Engine específicamente para la transmisión de fútbol. El director ejecutivo de la compañía, Valtteri Salomaki, explicó que el proceso de desarrollo involucró la optimización de herramientas de enfoque de audio para aprovechar los datos de seguimiento y generar automáticamente mezclas de efectos de campo para las transmisiones.

“Durante el último año, hemos colaborado estrechamente con Major League Soccer para adaptar nuestra plataforma Virtual Sound Engine, que apoya la automatización y mejora de las transmisiones [para] el fútbol”, dijo Salomaki según Sportsvideo.org. “Al principio, optimizamos nuestras herramientas de enfoque de audio para aprovechar los datos de seguimiento y generar automáticamente la mezcla de efectos de campo para las transmisiones.

“A medida que comenzamos a trabajar en varios estadios, nos dimos cuenta rápidamente de cómo el volumen del público puede apagar los sonidos del campo de juego. Ese desafío nos llevó a construir una nueva infraestructura de aprendizaje automático y DSP que nos permite ajustar rápidamente modelos a los sonidos específicos de los deportes, como el golpe de un balón.”