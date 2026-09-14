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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Maifredi: "Juventus, a Spalletti no había que confirmarlo, siempre responde con explicaciones rebuscadas"

Juventus
L. Spalletti

El exentrenador de la Juventus de 1990-91 comenta el mal momento de la Juventus

Gigi Maifredi, entrenador de la Juventus en la temporada 1990-91, entrevistado por TuttoJuve.com habla del difícil momento de la Juventus: "La Juventus es un equipo que todavía no ha encontrado su identidad, puede dejar destellos de buen juego y caer en errores banales como los de anoche".


Los goles encajados al final del partido contra el Sassuolo: "Cosas de locos. Luego muchos se escudan en las lesiones, pero el equipo puede soportar la ausencia de Locatelli. Pero debes tener dentro un entusiasmo que ahora no tienen, todos se sienten bajo examen".



  • Sobre Spalletti: "Si alguien no te lleva a la Champions y tú lo mantienes de todos modos, quiere decir que no lo has evaluado. No era para confirmarlo, y además siempre responde con esas explicaciones suyas rebuscadas. Quizá a los aficionados de la Juventus ya se les está acabando la paciencia. ¿Los aficionados de la Juventus querrían de vuelta a Antonio Conte? Claro que sí, el que había que fichar era precisamente Conte. Si luego la propiedad sigue teniendo en cuenta lo ocurrido en el pasado, es porque es un poco rencorosa. El problema es que todo termina volviéndose contra la Juventus".


    El sistema: "Yo siempre he criticado el 4-2-3-1, porque en mi opinión es un sistema autolesivo. El 4-3-3 consigue dar más satisfacciones, además la Juve tiene los jugadores para hacer ese tipo de fútbol. En mi opinión, Spalletti tendrá que encontrar más claridad en todo, sobre todo en los roles".


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