Sobre Spalletti: "Si alguien no te lleva a la Champions y tú lo mantienes de todos modos, quiere decir que no lo has evaluado. No era para confirmarlo, y además siempre responde con esas explicaciones suyas rebuscadas. Quizá a los aficionados de la Juventus ya se les está acabando la paciencia. ¿Los aficionados de la Juventus querrían de vuelta a Antonio Conte? Claro que sí, el que había que fichar era precisamente Conte. Si luego la propiedad sigue teniendo en cuenta lo ocurrido en el pasado, es porque es un poco rencorosa. El problema es que todo termina volviéndose contra la Juventus".





El sistema: "Yo siempre he criticado el 4-2-3-1, porque en mi opinión es un sistema autolesivo. El 4-3-3 consigue dar más satisfacciones, además la Juve tiene los jugadores para hacer ese tipo de fútbol. En mi opinión, Spalletti tendrá que encontrar más claridad en todo, sobre todo en los roles".



