Gigi Maifredi, entrenador de la Juventus en la temporada 1990-91, entrevistado por TuttoJuve.com habla del difícil momento de la Juventus: "La Juventus es un equipo que todavía no ha encontrado su identidad, puede dejar destellos de buen juego y caer en errores banales como los de anoche".
Los goles encajados al final del partido contra el Sassuolo: "Cosas de locos. Luego muchos se escudan en las lesiones, pero el equipo puede soportar la ausencia de Locatelli. Pero debes tener dentro un entusiasmo que ahora no tienen, todos se sienten bajo examen".