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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Maguire, excluido del Mundial, reparte cromos en Nueva York

H. Maguire
Inglaterra
World Cup

El defensa, que no juega el Mundial, viajó igual a Estados Unidos.

Aunque no fue convocado por Inglaterra para el Mundial, Harry Maguire ha destacado en Estados Unidos. El defensa del Manchester United, que calificó de «impactante y devastadora» su exclusión del Mundial por parte del seleccionador Thomas Tuchel, apareció en Nueva York durante un acto promocional del álbum Panini repartiendo cromos a los aficionados.


  • Durante su viaje a Estados Unidos, el defensa inglés participó en el podcast de Gary Lineker, se reunió con aficionados del Manchester United en Times Square y jugó al golf. Lejos del campo, pero siempre en el centro de atención, Maguire vivió un verano muy distinto al que imaginaba.

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