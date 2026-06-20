Aunque no fue convocado por Inglaterra para el Mundial, Harry Maguire ha destacado en Estados Unidos. El defensa del Manchester United, que calificó de «impactante y devastadora» su exclusión del Mundial por parte del seleccionador Thomas Tuchel, apareció en Nueva York durante un acto promocional del álbum Panini repartiendo cromos a los aficionados.
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Maguire, excluido del Mundial, reparte cromos en Nueva York
Durante su viaje a Estados Unidos, el defensa inglés participó en el podcast de Gary Lineker, se reunió con aficionados del Manchester United en Times Square y jugó al golf. Lejos del campo, pero siempre en el centro de atención, Maguire vivió un verano muy distinto al que imaginaba.