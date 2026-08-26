La segunda edición de la liga "Joy" de élite sub-21 arrancó con un llamativo ritmo ofensivo, después de que la primera jornada registrara 36 goles y la aparición de varios talentos de forma excepcional, lo que confirmó que el torneo no se limita únicamente a la competición colectiva, sino que representa una auténtica plataforma para descubrir nombres capaces de marcar la diferencia en el futuro.
Entre grandes victorias y la sorprendente caída del vigente campeón Al-Hazm, destacaron concretamente cinco jugadores con una actuación ofensiva llamativa, después de que cada uno de ellos tuviera una influencia directa en el resultado de su equipo, ya fuera anotando, liderando a su equipo hacia la victoria o brindando una actuación individual digna de elogio.