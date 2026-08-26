¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
من مباراة الهلال والفيصلي في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/Alhilal_YT
GOAL

Traducido por

Magia irresistible: cinco nombres que marcaron la primera jornada de la Roshn Saudi League

Al Taawoun U21 vs Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 vs Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Neom U21 vs Al Orobah U21
Neom U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 vs Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Fateh U21 vs Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21 vs Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Arabia Saudita

Talentos extraordinarios

La segunda edición de la liga "Joy" de élite sub-21 arrancó con un llamativo ritmo ofensivo, después de que la primera jornada registrara 36 goles y la aparición de varios talentos de forma excepcional, lo que confirmó que el torneo no se limita únicamente a la competición colectiva, sino que representa una auténtica plataforma para descubrir nombres capaces de marcar la diferencia en el futuro.

Entre grandes victorias y la sorprendente caída del vigente campeón Al-Hazm, destacaron concretamente cinco jugadores con una actuación ofensiva llamativa, después de que cada uno de ellos tuviera una influencia directa en el resultado de su equipo, ya fuera anotando, liderando a su equipo hacia la victoria o brindando una actuación individual digna de elogio.

Mira la liga Joy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

  • Mohammed Al-Issa: una noche inolvidable con Al-Ettifaq

    No se puede hablar de las grandes figuras de la jornada sin colocar a Mohammed Al-Issa en primer lugar, después de que ofreciera uno de los partidos más brillantes a nivel individual y liderara al Al-Ettifaq en su goleada al Al-Tadamon por 10-1, la mayor victoria de la jornada inaugural.

    Lee también: festival de goles: el Al-Ettifaq inaugura la Roshn Saudi League con un triunfo histórico

    Al-Issa no se conformó con marcar uno o dos goles, sino que se impuso como el gran protagonista del encuentro tras firmar un "súper hat-trick" completo, convirtiéndose en el máximo goleador individual de la jornada. 

    Destacó por sus movimientos dentro del área, la rapidez para aprovechar las ocasiones y la calma en el último toque, dejando claro que posee un olfato goleador especial y la capacidad de transformar el dominio de su equipo en cifras en el marcador.

    • Anuncios
  • الأهلي - دوري جوي للنخبةX/AlAhli_FC

    Ziyad Abaa: el delantero del Al-Ahli acapara la atención

    Ziyad Aba ofreció también un partido excepcional con la camiseta del Al-Ahli, después de anotar un triplete completo en la portería del Al-Fayha y liderar al "Raqi" hacia la victoria por 3-1 en un encuentro en el que mostró una fuerte presencia ofensiva.

    Los goles de Aba llegaron en los minutos 28, 58 y 79, lo que refleja su capacidad para mantenerse presente durante todo el partido y no conformarse con un solo momento de brillo. Además, anotar en más de una etapa del encuentro confirma su preparación física y mental, así como su habilidad para aprovechar los espacios y aparecer en el lugar adecuado.

    El hat-trick de la jornada colocó a Aba tempranamente entre los nombres candidatos a jugar un papel importante en la carrera por el pichichi, sobre todo porque el jugador no necesitó un gran número de ocasiones para dejar una huella evidente y llevar a su equipo a los tres puntos.

  • Un cabezazo: triplete en una difícil noche del Al-Fath

    Aunque En Ras vivió una de las noches más difíciles de su equipo, después de que Al Fateh cayera ante Al Ansar por 6-0, el delantero logró dejar una huella notable a nivel individual y anotó tres goles, para convertirse en uno de los protagonistas ofensivos más destacados de la jornada.

    El triplete de Ras tiene un valor especial porque llegó en un partido en el que Al Ansar mostró una imagen ofensiva contundente, lo que confirma que el jugador posee una personalidad atacante y la capacidad de llegar a la portería incluso cuando su equipo atraviesa circunstancias complicadas.

    Es cierto que sus goles no fueron suficientes para cambiar el destino del encuentro, pero su actuación de esta manera lo convirtió en un nombre digno de seguimiento, y podría ser capaz de compensar el difícil comienzo de Al Fateh en las próximas jornadas y transformar su brillo individual en mejores resultados colectivos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Youssef Al-Salem: la contundencia como sello del arranque

    Youssef Al-Salem lideró al Al-Taawoun hacia un comienzo ideal tras marcar los dos goles de su equipo en la victoria por 2-0 sobre el Al-Najma, confirmando que un delantero decisivo puede necesitar solo unas pocas oportunidades para dejar su huella.

    Los goles de Al-Salem llegaron en los minutos 19 y 60, lo que lo convirtió en el gran protagonista del triunfo del Al-Taawoun, sobre todo porque abrió el marcador y luego regresó en la segunda parte para confirmar la superioridad de su equipo y cerrar prácticamente el partido.

    La actuación de Al-Salem se caracterizó por la eficacia y la calma frente a la portería, cualidades que necesita cualquier delantero que quiera desempeñar un papel protagonista en su equipo. Y mientras la jornada presenció un elevado número de goles, Al-Salem fue un ejemplo distinto del jugador que sabe cómo traducir en goles decisivos las oportunidades que le llegan.

  • Turki Al Ghamil, protagonista de la remontada del Al Hilal

    En el partido entre Al Hilal y Al Faisaly, Turki Al Ghamdi apareció como uno de los jugadores más influyentes de la jornada, después de liderar al "Zaeem" para remontar la desventaja y firmar una victoria por 2-1, marcando los dos goles de su equipo en apenas tres minutos.

    Al Faisaly comenzó el partido con fuerza y anotó el gol de la ventaja en el minuto dos, pero Al Ghamdi intervino en el momento oportuno y devolvió al Al Hilal al partido con un gol en el minuto 26, para regresar apenas tres minutos después y completar la remontada, dando la ventaja a su equipo.

    Lo que ofreció Al Ghamdi no se limita a marcar dos goles, sino que revela también su capacidad para lidiar con la presión y aparecer en el momento en que su equipo necesita a un jugador que marque la diferencia. Su transformación en tres minutos, de un jugador que buscaba volver al partido a un héroe que condujo al Al Hilal a la victoria, lo convirtió en uno de los nombres más destacados que acapararon las miradas en la jornada.