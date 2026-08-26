No se puede hablar de las grandes figuras de la jornada sin colocar a Mohammed Al-Issa en primer lugar, después de que ofreciera uno de los partidos más brillantes a nivel individual y liderara al Al-Ettifaq en su goleada al Al-Tadamon por 10-1, la mayor victoria de la jornada inaugural.

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Al-Issa no se conformó con marcar uno o dos goles, sino que se impuso como el gran protagonista del encuentro tras firmar un "súper hat-trick" completo, convirtiéndose en el máximo goleador individual de la jornada.

Destacó por sus movimientos dentro del área, la rapidez para aprovechar las ocasiones y la calma en el último toque, dejando claro que posee un olfato goleador especial y la capacidad de transformar el dominio de su equipo en cifras en el marcador.