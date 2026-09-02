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¡Magia de Vlaho! La estrella serbia firma un hat-trick en su debut mientras el Besiktas marca seis en la goleada en Turquía
Vlahovic inspira la goleada del Beşiktaş
El Besiktas firmó una dominante actuación ofensiva para derrotar al Corum FK por 6-2 en la Super Lig, liderado por un brillante debut del fichaje estrella Dusan Vlahovic. El Besiktas presionó desde el inicio en Estambul y se adelantó a los apenas nueve minutos gracias a un remate de cabeza a bocajarro de Vaclav Cerny.
El conjunto local dobló su ventaja justo antes del descanso, cuando Vlahovic transformó con seguridad un penalti en el minuto 43 tras una mano dentro del área. El tanto supuso el primero del delantero con la camiseta del Besiktas y preparó el escenario para una explosiva actuación en la segunda parte.
La rotunda victoria por seis goles aseguró los tres puntos para el conjunto local, que mantiene así su fuerte inicio de la campaña doméstica.
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El delantero serbio firma un hat-trick en su debut
El Corum FK recortó distancias al inicio de la segunda parte con un gol de Muhamed Diomande, pero el Besiktas respondió con una eficacia implacable. Vlahovic tomó el control del partido y devolvió la ventaja de dos goles en el minuto 59 con una definición inteligente.
Apenas siete minutos después, el delantero serbio cazó un balón suelto dentro del área para completar su hat-trick y ampliar la ventaja del Besiktas hasta el 4-1. La rápida ráfaga de tres goles subrayó el instinto de élite de Vlahovic dentro del área.
"En primer lugar, me gustaría felicitar a nuestro entrenador, a nuestro equipo y a toda la comunidad del Besiktas", dijo Vlahovic tras su actuación decisiva. "Hoy jugamos bien y merecimos ganar".
El equipo local acaba con todo a favor
El Besiktas no mostró señales de bajar el ritmo tras la exhibición de Vlahovic, autor de un hat-trick. Ilhan Fakili y Michael Murillo también vieron puerta para sellar una contundente actuación de seis goles de los locales.
Aunque el Corum FK recortó distancias al final por medio de Ermin Mahmic en el minuto 77, no fue más que un tanto para maquillar el resultado, ya que el Besiktas se impuso con comodidad.
Hablando sobre el objetivo a largo plazo del club, Vlahovic añadió: "Queremos mantener esto. Esperamos lograr cosas más grandes para este gran club".
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El derbi se vislumbra en el horizonte
La contundente victoria da al Besiktas un impulso importante de cara a uno de los partidos más exigentes de su calendario nacional. Ahora, las Águilas Negras centran su atención en un duelo de alto voltaje a domicilio contra su feroz rival de Estambul, el Fenerbahce.
Vlahovic subrayó que el equipo está centrado en mantener su nivel de cara al próximo derbi. El delantero de 26 años confirmó que el equipo está preparado para el desafío que le espera.
El delantero serbio tratará ahora de trasladar su gran momento goleador directamente a este crucial derbi.
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