El Inter Miami se adelantó justo antes del descanso con un gol de German Berterame en el minuto 45, en cuya elaboración Messi tuvo un papel decisivo. Sin embargo, el argentino brilló especialmente tras la reanudación y dejó el partido prácticamente sentenciado.

En el minuto 56, el jugador de 39 años se internó desde la banda derecha, tiró una rápida pared con Berterame y superó a un defensa del Atlanta antes de marcar con un remate raso. Solo cuatro minutos después, Luis Suarez habilitó a Messi al contragolpe y el ganador de ocho Balones de Oro dejó atrás a su marcador para batir al portero Lucas Hoyos.

Fafa Picault, exdelantero del Miami, recortó distancias para los locales desde el punto de penalti en los últimos minutos, pero los visitantes se llevaron cómodamente los tres puntos del Mercedes-Benz Stadium.



