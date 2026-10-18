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¡Magia de Lionel Messi! La estrella del Inter Miami marca un doblete espectacular ante el Atlanta United y amplía su ventaja en la carrera por la Bota de Oro de la MLS
Messi acapara los focos en Atlanta
El Inter Miami se adelantó justo antes del descanso con un gol de German Berterame en el minuto 45, en cuya elaboración Messi tuvo un papel decisivo. Sin embargo, el argentino brilló especialmente tras la reanudación y dejó el partido prácticamente sentenciado.
En el minuto 56, el jugador de 39 años se internó desde la banda derecha, tiró una rápida pared con Berterame y superó a un defensa del Atlanta antes de marcar con un remate raso. Solo cuatro minutos después, Luis Suarez habilitó a Messi al contragolpe y el ganador de ocho Balones de Oro dejó atrás a su marcador para batir al portero Lucas Hoyos.
Fafa Picault, exdelantero del Miami, recortó distancias para los locales desde el punto de penalti en los últimos minutos, pero los visitantes se llevaron cómodamente los tres puntos del Mercedes-Benz Stadium.
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«Nunca deja de sorprender»
El entrenador del Inter Miami, Kily Gonzalez, no tardó en elogiar a su jugador más decisivo tras otra actuación que dio la victoria a su equipo. El técnico destacó la ambición inagotable del veterano y lo mucho que disfruta del fútbol en Florida.
«Nunca deja de asombrar al mundo», dijo Gonzalez tras el pitido final. «Quiero decir, sinceramente, no me puedo creer que alguien como él, con 39 años, esté haciendo lo que hace. Y lo que más feliz me hace es ver que él es realmente feliz. Como es feliz, lo da todo. Disfruta y se siente como en casa».
Gonzalez también destacó la influencia de Messi en el nivel general de la plantilla. «Como siempre digo, nos empuja a mejorar cada día. Es una alegría inmensa tenerlo aquí», añadió. «Cada vez que lo veo, me saca una sonrisa. Sigue sorprendiéndome constantemente».
En marcha hacia los mil goles
El doblete del sábado elevó a 25 los goles de Messi esta temporada y le dio una ventaja de seis tantos en la lucha por la Bota de Oro de la MLS. También comparte con Son Heung-min, del LAFC, el liderato de asistencias de la liga (15), lo que le convierte en el primer jugador de la historia de la competición en alcanzar esa cifra durante tres temporadas consecutivas.
Con ese doblete, Messi elevó a 936 goles la extraordinaria cifra de su carrera, y su entrenador está convencido de que el delantero superará la barrera de los 1.000. «Sí, creo que llegará a los 1.000 goles», señaló Gonzalez. «Tengo fe en ello. Sé que lo conseguirá, porque le encantan los retos, se marca desafíos y, como ya ha logrado todo lo demás, este no será una excepción».
Fue la tercera victoria consecutiva del Inter Miami, que se afianzó en la segunda posición de la Conferencia Este, por detrás de Nashville. En cambio, el Atlanta United de Tata Martino sigue estancado en el 14.º puesto, lo que perjudica seriamente sus aspiraciones de disputar los playoffs.
- Icon Sportswire
La atención se centra en los Red Bulls
Con su clasificación para los playoffs ya asegurada, el Inter Miami tratará de mantener su gran estado de forma cuando visite a los New York Red Bulls el próximo sábado.
Messi llega al encuentro en un estado de forma extraordinario: ha participado en al menos un gol en 13 partidos consecutivos y ha marcado cuatro tantos en solo tres encuentros desde su retirada de la selección argentina ante Benín a principios de este mes. El Inter Miami confiará en su magia para seguir presionando al Nashville en lo más alto de la Conferencia Este.
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