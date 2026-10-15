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¡Magia de Isco! Un penalti del mago que pasó por el Real Madrid da al Betis una emocionante victoria con remontada ante el Oporto
El penalti de Isco culmina una noche europea histórica en Sevilla
El Real Betis logró su primera victoria en casa en la Champions League en 21 años al remontar ante el Porto en un emocionante 3-2. El capitán Isco marcó de penalti el gol de la victoria en el minuto 83 y mantuvo el pleno de triunfos de su equipo en la competición.
Abde Ezzalzouli abrió el marcador antes de que el Porto respondiera con dos goles casi consecutivos de Gabri Veiga y Samu Aghehowa.
El suplente Cucho Hernandez empató para el Betis antes de que Isco completara la remontada y asegurara la segunda victoria en casa del club en la historia de la Champions League.
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Isco saborea su «especial» regreso a la Champions League
Isco, autor del gol de la victoria, recordó una noche emotiva ante 67.000 aficionados y destacó el atractivo único de la máxima competición europea. «Al final conseguimos los tres puntos, como queríamos», dijo Isco. «El ambiente fue espectacular. Después de 21 años, hemos conseguido los tres puntos para la afición».
«Creo que fue un partido muy disputado, con muchas alternativas, y que, en líneas generales, merecimos ganar. Estamos muy contentos y con ganas de más».
El centrocampista añadió: «Es muy especial. Sabemos lo que significa esta competición. Tiene algo diferente, con el himno, el ambiente y la posibilidad de jugar contra los mejores equipos de Europa».
Pellegrini elogia la fe de su plantilla ante la remontada del Porto
El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, elogió la serenidad de su equipo tras encajar dos goles en siete minutos durante una segunda parte caótica. «Esa es la parte más importante del partido, porque confiábamos en nuestra forma de jugar», afirmó Pellegrini. «Seguimos jugando y así marcamos los otros dos goles».
Pellegrini también destacó la importancia emocional de la victoria para el club. «Es la segunda vez que el Betis juega la Champions League en 120 años. Veintiún años, ese fue el último partido aquí... y quizá mucha gente aún no había nacido entonces».
El entrenador del Porto, Francesco Farioli, reconoció la calidad de los locales: «Si no estás atento a todo, hay jugadores con la calidad y el talento necesarios para aprovechar las ocasiones».
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El Betis busca pasar de ronda ante el Feyenoord
Con dos victorias en dos partidos, el Betis está en una buena posición para avanzar a las eliminatorias de la Champions League.
El equipo de Pellegrini volverá a disputar un partido continental en casa ante el Feyenoord neerlandés el miércoles 21 de octubre.
El Oporto buscará recuperarse de la derrota cuando reciba al PSV Eindhoven en Portugal el martes 20 de octubre.
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