Lyon-Fenerbahçe, Guendouzi provoca y desata una tangana: el gesto, la referencia al Marsella y el dedo corazón. Pasa de todo

Momentos de tensión en el final de Lyon-Fener. Mientras los turcos celebraban el pase de ronda, Guendouzi quiso provocar a los rivales haciendo, entre otras cosas, el gesto de Jul (un rapero de Marsella). El gesto desató la reacción de los aficionados del Lyon y de los jugadores, que intentaron tomarse la justicia por su mano. Se produjo una pelea sobre el campo y los jugadores fueron separados por los cuerpos técnicos. Enfocado por las cámaras, el ex de la Lazio gritó después “Allez l’OM”, es decir, “Vamos Marsella”.





Sin embargo, los momentos más tensos aún estaban por llegar. Mientras los dos equipos abandonaban el campo para dirigirse a los vestuarios, algunos jugadores de ambos clubes se enfrentaron en el túnel. En las redes sociales se hicieron virales de inmediato varios vídeos que muestran un gran nerviosismo general y una auténtica caza al hombre. En el reducido espacio del túnel se desató un tumulto en el que se vieron implicados más de una veintena de jugadores y miembros del staff, entre puñetazos, manotazos y persecuciones enloquecidas. Además de Guendouzi, entre los más exaltados también estaba el ex de la Juve Openda que, en un vídeo, aparece mientras se revisa una herida en el rostro que acababa de provocarle un rival.





Sin embargo, todo se originó ya en la previa. Abucheado desde el calentamiento y durante todo el partido en el Groupama Stadium, Guendouzi se dirigió al sector de aficionados del OL y les mostró varias veces el dedo corazón. Por este gesto, el ex de la Lazio podría incluso ser sancionado , pero las sanciones podrían afectar a varios de los protagonistas de esta pelea de saloon.