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¡Luz al final del túnel! Rodrygo da un paso importante en su recuperación de la lesión en el Real Madrid al tocar balón por primera vez en seis meses
Un largo camino hacia la recuperación para la estrella brasileña
Según Marca, Rodrygo dio el lunes uno de los pasos más esperados en su recuperación personal. El brasileño volvió a sentir el contacto del balón en Valdebebas, un gesto que parece rutinario pero que tiene un peso enorme para un futbolista que ha pasado más de medio año alejado de los terrenos de juego. Este momento representa el tramo final de un camino que el extremo recorre con enorme paciencia desde el pasado invierno, con la meta ya a la vista.
Para comprender realmente la importancia de este avance, hay que remontarse a la noche del 2 de marzo. Durante un duelo en casa ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, todo se apagó para el exjugador del Santos en una secuencia devastadora que descarriló por completo su temporada. El diagnóstico médico fue demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.
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Navegando por el proceso de rehabilitación en Valdebebas
Tras su lesión, Rodrygo fue operado con éxito el 10 de marzo, lo que marcó el inicio de un periodo de recuperación estimado entre ocho y nueve meses. A lo largo de este duro proceso, el atacante ha ido cumpliendo sus objetivos de recuperación sin precipitarse, plenamente consciente de que la impaciencia es el mayor enemigo cuando se trata de reconstrucciones de rodilla.
El primer gran avance llegó a principios de septiembre, cuando el brasileño volvió al césped en la Ciudad Deportiva para realizar ejercicios individuales de carrera. Celebró ese hito con sus seguidores en las redes sociales, afirmando: "¡Qué gran sensación volver a correr sobre el campo!" Ese trote controlado ha evolucionado ahora hacia trabajo técnico con balón después de varias semanas de intensa preparación física.
A la espera del regreso del extremo en invierno
Ahora que vuelve a tener el balón en los pies, Rodrygo está entrando en la fase final de un proceso de recuperación que el club espera que concluya entre diciembre y enero. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, sigue de cerca su evolución, después de haber visitado Valdebebas el mes pasado para comprobar el estado del delantero, plenamente consciente de que Rodrygo sigue siendo una parte vital de sus planes para la selección.
Rodrygo llegó al Real Madrid en 2019 procedente del club brasileño Santos y desde entonces se ha consolidado como una figura clave en el Santiago Bernabéu. El delantero ha disputado 297 partidos con el Real Madrid en todas las competiciones, ha marcado 71 goles y ha levantado un amplio palmarés, con tres títulos de LaLiga y dos trofeos de la Champions League como logros más destacados.
- AFP
Aumenta la presión mientras el Real Madrid se queda por detrás del Barcelona
Jose Mourinho estará desesperado por volver a contar con Rodrygo, especialmente teniendo en cuenta el bajón de forma que ha sufrido Vinicius Junior esta temporada. El Real Madrid ha tenido un inicio lento en su campaña nacional bajo las órdenes del técnico portugués y actualmente es cuarto en la clasificación de La Liga con 15 puntos en sus primeros siete partidos, ya a seis del líder, el Barcelona.
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