Luke Shaw admira el estilo de vida de Cristiano Ronaldo y la mentalidad “muy agresiva” de Zlatan Ibrahimovic, según revela el jugador del Manchester United al elegir a sus ídolos

Ronaldo regresó al Manchester United en 2021 y, pese al polémico final de su etapa, Shaw afirmó que presenciar de cerca la rutina diaria del cinco veces ganador del Balón de Oro fue impactante. En una entrevista reciente, el lateral explicó que la dedicación de Ronaldo le llamó la atención desde el primer entrenamiento en Carrington.

«He tenido mucha suerte con los jugadores con los que he compartido vestuario», declaró el lateral izquierdo en la web oficial del club. «Podría nombrar a muchos, pero el mejor, sin duda, es Cristiano. Se nota fácilmente por qué lleva tanto tiempo en la cima: su dedicación y profesionalismo».

«Lleva años siendo uno de los mejores, pero solo con ver cómo vive y cómo se prepara, su dedicación antes y después del entrenamiento... fue una auténtica alegría poder verlo».