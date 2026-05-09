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Luke Shaw admira el estilo de vida de Cristiano Ronaldo y la mentalidad “muy agresiva” de Zlatan Ibrahimovic, según revela el jugador del Manchester United al elegir a sus ídolos
Shaw reflexiona sobre los jugadores que han influido en su carrera
El defensa del Manchester United habló de los jugadores que más le han marcado. Shaw destacó a Ronaldo, especialmente durante su segunda etapa en Old Trafford, y admitió que le sorprendía el físico y la intensidad de Ibrahimovic, incluso en los entrenamientos más relajados.
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Shaw elogia la profesionalidad de Ronaldo
Ronaldo regresó al Manchester United en 2021 y, pese al polémico final de su etapa, Shaw afirmó que presenciar de cerca la rutina diaria del cinco veces ganador del Balón de Oro fue impactante. En una entrevista reciente, el lateral explicó que la dedicación de Ronaldo le llamó la atención desde el primer entrenamiento en Carrington.
«He tenido mucha suerte con los jugadores con los que he compartido vestuario», declaró el lateral izquierdo en la web oficial del club. «Podría nombrar a muchos, pero el mejor, sin duda, es Cristiano. Se nota fácilmente por qué lleva tanto tiempo en la cima: su dedicación y profesionalismo».
«Lleva años siendo uno de los mejores, pero solo con ver cómo vive y cómo se prepara, su dedicación antes y después del entrenamiento... fue una auténtica alegría poder verlo».
Impresionado por la mentalidad de Ibrahimovic
Shaw destacó la mentalidad ganadora que Ibrahimovic llevó al Old Trafford en 2016. El lateral admitió que todo equipo necesita un líder así en el vestuario.
«Nunca había conocido a alguien así», admitió. «Su mentalidad ganadora era única. Muchos jugadores de élite quieren ganar, pero él lo llevaba al extremo. Hasta en los partidillos de entrenamiento siempre quería ganar; si no lo conseguías, te lo hacía saber.
Era muy, muy agresivo, pero creo que necesitas gente así en tu equipo. Además, estaba en la cima de su carrera, era muy dedicado y tenía un carácter estupendo; todo el mundo lo quería.
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Una figura insustituible en el Manchester United
Shaw, de 30 años, ha sido titular en los 35 partidos de la Premier League esta temporada y, con su contrato hasta 2027, buscará llevar al Manchester United a lo más alto en la próxima Liga de Campeones.