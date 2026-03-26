Con la mirada puesta en las próximas semanas, decisivas para su futuro, el del Nápoles y el de su selección. Romelu Lukaku está trabajando para protagonizar el final de temporada tras meses de ir a remolque, debido a una lesión en el muslo que sufrió el pasado agosto y que ha marcado profundamente su temporada 2025-26. Desde hace unas semanas, el belga ha vuelto a ser un recurso importante para el actual campeón de Italia, pero sabe que para volver a ser titular debe brillar físicamente. El Nápoles está en la lucha por una plaza en la Champions y sueña con el Scudetto, algo difícil pero matemáticamente posible; en junio, Bélgica volará a Estados Unidos para dar la sorpresa. Lukaku todavía tiene mucho que decir y que aportar, pero para cambiar las jerarquías de Conte y García debe estar en plena forma. Debe volver a ser Romelu Lukaku, uno de los nueve delanteros más fuertes del mundo.
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Lukaku, entrenamiento específico para volver a brillar: una buena noticia para el Nápoles y Bélgica
QUÉDATE EN EUROPA PARA TRABAJAR
A principios de semana, el exjugador del Inter, el Chelsea y el Manchester United se incorporó a la concentración de Bélgica, pero posteriormente decidió, de acuerdo con el cuerpo técnico de los Diablos Rojos, no participar en los dos amistosos contra Estados Unidos y México. La confirmación llegó de boca de Vincent Mannaert, director técnico de la RBFA, la federación belga de fútbol: «Ha valorado cuidadosamente qué era lo mejor para el resto de su temporada y ha tomado la decisión de no viajar a EE. UU. La buena noticia es que no hay problemas de salud. Se trata más bien de entender cómo prepararse mejor para la recta final con el Nápoles y de cara al Mundial. Sabemos dos cosas: Romelu conoce muy bien su cuerpo y realmente quiere estar presente en el Mundial».
CUIDADO POR LOS DETALLES
Lukaku ha decidido quedarse en Bélgica y seguir un programa de entrenamiento específico para mejorar su forma física y optimizar su rendimiento. El objetivo es volver a ser un activo valioso tras el parón. Tras la pausa por los partidos internacionales, el listón se elevará, y tanto el Nápoles como la selección belga necesitarán a la mejor versión del delantero. La prioridad estos días es maximizar el nivel de rendimiento a corto y medio plazo, trabajando específicamente en todos los aspectos que pueden marcar la diferencia en esta fase crucial del año. Un Lukaku en forma es una ventaja para el Nápoles, que en la recta final de la temporada podría alinear un ataque explosivo con él y Hojlund, y para Bélgica, de la que es el máximo goleador de la historia con 89 goles.