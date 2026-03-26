Lukaku, entrenamiento específico para volver a brillar: una buena noticia para el Nápoles y Bélgica

Con la mirada puesta en las próximas semanas, decisivas para su futuro, el del Nápoles y el de su selección. Romelu Lukaku está trabajando para protagonizar el final de temporada tras meses de ir a remolque, debido a una lesión en el muslo que sufrió el pasado agosto y que ha marcado profundamente su temporada 2025-26. Desde hace unas semanas, el belga ha vuelto a ser un recurso importante para el actual campeón de Italia, pero sabe que para volver a ser titular debe brillar físicamente. El Nápoles está en la lucha por una plaza en la Champions y sueña con el Scudetto, algo difícil pero matemáticamente posible; en junio, Bélgica volará a Estados Unidos para dar la sorpresa. Lukaku todavía tiene mucho que decir y que aportar, pero para cambiar las jerarquías de Conte y García debe estar en plena forma. Debe volver a ser Romelu Lukaku, uno de los nueve delanteros más fuertes del mundo.



