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Luka Vuskovic da esperanzas de que se quede en el Tottenham ante los rumores de su fichaje por el Barcelona
Un futuro prometedor en el norte de Londres
Vuskovic confirmó sus intenciones en una entrevista concedida al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. El jugador, de 19 años, se encuentra actualmente perfeccionando su juego cedido en el Hamburgo de la Bundesliga, donde sus excelentes actuaciones han llamado la atención. El joven acordó inicialmente fichar por los Spurs procedente del Hajduk Split el verano pasado, pero ha pasado la presente temporada desarrollando sus habilidades en el extranjero. Su rendimiento ha sido notablemente alto para un central, ya que ha marcado cinco goles en 25 partidos. Esta capacidad goleadora, combinada con su presencia defensiva, demuestra que su cotización está subiendo rápidamente en el continente.
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Vuskovic se pronuncia sobre los rumores de traspaso
Al referirse directamente a los rumores sobre su futuro, Vuskovic se mostró realista respecto al mercado de fichajes, pero destacó su compromiso a largo plazo. El defensa ofreció precisamente el respaldo que el club necesita en estos momentos. «En el fútbol nunca se sabe», afirmó Vuskovic. «Podría suceder el año que viene o dentro de diez años. No quiero prometer nada a nadie. Tras esta temporada, volveré a ser jugador del Tottenham. Tengo contrato allí hasta 2030». Este compromiso total pone fin a los temores de que pudiera buscar una salida definitiva a otro equipo antes de debutar en competición oficial con su club de origen.
Reorganización defensiva para De Zerbi
El regreso del joven defensa central supondrá un impulso vital para De Zerbi, ya que al Tottenham le espera un verano de grandes cambios. Se espera que la zaga tenga un aspecto muy diferente la próxima temporada, ya que es probable que el veterano Ben Davies se marche al expirar su contrato. Davies estará de baja el resto de la temporada por una fractura de tobillo. Además, el club se enfrenta a la amenaza de un descenso inesperado, lo que pone en duda el futuro de la pareja estrella formada por Cristian Romero y Micky van de Ven. A esta incertidumbre se suma el gran interés que despiertan en el extranjero. Romero ha sido fuertemente vinculado con un traspaso al Atlético de Madrid, mientras que Van de Ven ha atraído una gran atención por parte de los gigantes españoles, ya que el Barcelona lo ha convertido en su principal objetivo junto con el Real Madrid. Si los Spurs tienen que perder a internacionales consolidados, necesitarán que Vuskovic se incorpore al equipo con buen pie. Por ahora, el joven se centra en terminar la temporada con fuerza antes de que expire su cesión el 30 de junio.
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El Tottenham ocupa el puesto 17 de la Premier League con 30 puntos, a solo un punto de la zona de descenso. A De Zerbi le espera una recta final complicada, que comenzará en Sunderland el 12 de abril. Le esperan partidos que debe ganar contra el Wolverhampton Wanderers y el Leeds United, además de difíciles enfrentamientos contra el Aston Villa y el Chelsea, antes de cerrar la temporada contra el Everton el 24 de mayo. Cada punto es crucial.