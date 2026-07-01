Luka Modric y Cristiano Ronaldo están «por encima de la opinión pública», y Roberto Martínez insiste en que «la edad es solo un número» para los veteranos de Portugal y Croacia

Portugal se prepara para enfrentar a Croacia en un decisivo partido de la ronda de 32 del Mundial en Toronto, y todos los ojos están puestos en dos de los mejores jugadores de la historia. Martínez, que se medirá a Modric por quinta vez como seleccionador, suma un balance irregular: con Portugal consiguió una victoria, un empate y una derrota, y con Bélgica obtuvo una victoria y un empate en la fase de grupos del último Mundial. Pese a la batalla táctica que se avecina, el técnico español cree que tanto el croata como su capitán, Ronaldo, están por encima de las críticas habituales.

Al valorar su legado, el técnico fue contundente: «Son iconos mundiales, están por encima de la opinión pública. Su longevidad los hace especiales: Modrić, con más de 40 años, sigue jugando muchos partidos, igual que nuestro capitán, Cristiano Ronaldo», explicó a los periodistas.