AFP
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Luka Modric y Cristiano Ronaldo están «por encima de la opinión pública», y Roberto Martínez insiste en que «la edad es solo un número» para los veteranos de Portugal y Croacia
Iconos que desafían las leyes del tiempo
Portugal se prepara para enfrentar a Croacia en un decisivo partido de la ronda de 32 del Mundial en Toronto, y todos los ojos están puestos en dos de los mejores jugadores de la historia. Martínez, que se medirá a Modric por quinta vez como seleccionador, suma un balance irregular: con Portugal consiguió una victoria, un empate y una derrota, y con Bélgica obtuvo una victoria y un empate en la fase de grupos del último Mundial. Pese a la batalla táctica que se avecina, el técnico español cree que tanto el croata como su capitán, Ronaldo, están por encima de las críticas habituales.
Al valorar su legado, el técnico fue contundente: «Son iconos mundiales, están por encima de la opinión pública. Su longevidad los hace especiales: Modrić, con más de 40 años, sigue jugando muchos partidos, igual que nuestro capitán, Cristiano Ronaldo», explicó a los periodistas.
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Para la élite, la edad es solo un número.
A pesar de las dudas sobre su edad y el tiempo que les queda en la élite, Martínez valora su presencia en el vestuario. Ambos compartieron vestuario en el Real Madrid entre 2012 y 2018, donde conquistaron una Liga y cuatro Champions. Ahora, con Ronaldo en su sexta Copa del Mundo y Modrić en su quinta, su fortaleza mental resulta decisiva en los tensos partidos de eliminatoria.
Martínez lo resumió así: «La edad es solo un número. Lo que importa es lo que hacen y el ejemplo que dan en el vestuario. Modrić es un ejemplo para millones de deportistas y para las nuevas generaciones de futbolistas». Ambos siguen siendo clave para las aspiraciones de sus selecciones en el torneo de Norteamérica.
Luchando contra los elementos en Toronto
El próximo partido será exigente físicamente para ambos equipos debido a las altas temperaturas previstas en Canadá. Sin embargo, Martínez descartó que el clima sea una ventaja, pues sus jugadores ya se han entrenado en condiciones similares en Palm Beach.
«En el Mundial no hay ventajas», afirmó Martínez al ser consultado sobre el calor. «Nos preparamos en Palm Beach con mucha humedad; aquí hará más calor, pero menos humedad. El equipo está listo para todo. El 1 de julio debemos estar preparados. Conocemos bien a Croacia y ellos nos conocen; será un duelo igualado, propio de una eliminatoria mundialista».
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Batalla táctica por la posesión
Más allá del talento de sus capitanes veteranos, se prevé un duelo técnico y de desgaste. Croacia busca mantener su racha tras la final de 2018 y el tercer puesto de 2022. Portugal, en cambio, quiere dejar huella en lo que quizá sea el último Mundial de Ronaldo y superar sus semifinales de 1966 y 2006. Ambos equipos destacan por su técnica y su gusto por la posesión, así que el centro del campo será clave.
Con su experiencia como exanalista táctico, Martínez lo tiene claro: «La clave será llevar el partido a nuestro terreno. Ambos equipos necesitamos el balón para atacar y defender. Quien controle ese aspecto ganará. Ya nos enfrentamos en la Liga de Naciones, así que no hay secretos».