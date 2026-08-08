Aunque el centrocampista sigue en la cima de su carrera, ya ha empezado a pensar en su vida después de la retirada. A diferencia de muchos contemporáneos que pasan directamente a los banquillos, Calhanoglu prefiere un papel administrativo o de representación dentro del fútbol.

"Aún no lo he decidido. Desde luego, entrenador no. Quizá agente o director deportivo", reveló Calhanoglu cuando fue preguntado por su futuro a largo plazo. "Pero también me veo como presidente de la federación turca".

Por ahora, la prioridad de Calhanoglu sigue siendo claramente llevar la manija del juego desde atrás como el corazón del Inter. Con la confianza por las nubes y los objetivos claramente definidos, el ex del Leverkusen está listo para guiar al Inter hacia más títulos.