Luka Modric quiere volver a jugar la Liga de Campeones y retrasar su retirada mientras se define su contrato con el AC Milan

Modric quiere cerrar su legendaria carrera con un buen sabor de boca, no con la decepción del final de la última temporada. Según La Gazzetta dello Sport, el mediapunta croata —seis veces campeón de la Liga de Campeones y ganador del Balón de Oro— anunciará mañana la renovación de su contrato por un año. A punto de cumplir 41 años, Modric sigue motivado por ganar títulos bajo la dirección de Rubén Amorim en San Siro.

El veterano no quiere ser un simple complemento de la plantilla. Se sintió amargado por el cierre de la última campaña, tanto con los rossoneri —quintos en la Serie A y condenados a la Europa League— como con la selección croata, eliminada en dieciseisavos del Mundial por Portugal. Se retirará del fútbol internacional tras un partido de despedida en Split el 6 de octubre, lo que le permitirá centrarse en la lucha del AC Milan por su segunda estrella y en avanzar en Europa. Modric sabe que ganar otro gran trofeo es la mejor forma de retirarse como campeón.