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Luka Modric decide su futuro en el AC Milan tras la eliminación de Croacia del Mundial
Amorim, factor clave en las negociaciones del contrato
SegúnSky Sport Italia, el cortejo insistente de la directiva del AC Milan ha dado resultado. Junto al nuevo entrenador, Rubén Amorim, han trabajado sin descanso para convencer al veterano de que sigue siendo clave en Lombardía. Amorim, recién llegado al banquillo, quiere que el croata lidere la transición en el centro del campo.
Modrić, aficionado de los rossoneri desde la época de Boban, tenía contrato hasta el 30 de junio, pero el vínculo emocional con el club y la oportunidad de trabajar con Amorim le han convencido para seguir al menos una temporada más.
- AFP
Gira por Australia a la vista
Aunque el ganador del Balón de Oro está de vacaciones, se espera que apruebe la propuesta en los próximos días. El acuerdo le permitiría unirse de inmediato a sus compañeros para la pretemporada. Si todo va bien, viajará a la gira del club por Australia.
La gira arranca el 26 de julio y será ideal para que se integre con el nuevo cuerpo técnico. Su presencia se ve como un impulso tanto deportivo como comercial para el Milan, que busca resarcirse de la quinta plaza de la pasada Serie A y competir en la Europa League.
Longevidad excepcional a los 40
A pesar de que cumplirá 41 años en septiembre, Modric sigue siendo una maravilla física en el centro del campo. Sus estadísticas de la temporada pasada muestran que está lejos de ser un simple suplente. Disputó 37 partidos con el Milan, demostrando una resistencia que desafía su edad.
En esos encuentros marcó dos goles y dio tres asistencias, acumulando 2.864 minutos de juego. Sus números podrían haber sido aún mejores de no haber estado de baja por una fractura de pómulo en mayo. Su capacidad para controlar el ritmo de los partidos sigue siendo de élite, por lo que renovar por un año resulta lógico para un club que busca su liderazgo. Llegó al Milan como agente libre en julio de 2025 tras una legendaria etapa de 13 años en el Real Madrid, donde conquistó numerosos títulos, entre ellos seis Liga de Campeones.
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Curar las heridas del Mundial y la recuperación del Milán
Modric quiere dejar atrás la decepción del Mundial, donde Croacia cayó 2-1 ante Portugal en dieciseisavos, tras sus logros en 2018 y 2022. De cara a la nueva temporada, el veterano centrocampista buscará aprovechar su experiencia para devolver al AC Milan a su antigua gloria y llevar a los rossoneri de nuevo a lo más alto.
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