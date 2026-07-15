Luka Modric decide su futuro en el AC Milan tras la eliminación de Croacia del Mundial

SegúnSky Sport Italia, el cortejo insistente de la directiva del AC Milan ha dado resultado. Junto al nuevo entrenador, Rubén Amorim, han trabajado sin descanso para convencer al veterano de que sigue siendo clave en Lombardía. Amorim, recién llegado al banquillo, quiere que el croata lidere la transición en el centro del campo.

Modrić, aficionado de los rossoneri desde la época de Boban, tenía contrato hasta el 30 de junio, pero el vínculo emocional con el club y la oportunidad de trabajar con Amorim le han convencido para seguir al menos una temporada más.