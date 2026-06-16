Luka Modric rechazó esa narrativa y, junto al resto de veteranos de la selección croata, la usó como motivación para la remontada en Moscú.

«Demostramos que la realidad era otra, sobre todo frente a lo que decían los periodistas y comentaristas ingleses», afirmó el exjugador del Tottenham a ITV justo después de que los croatas vencieran 2-1 en la prórroga a los Tres Leones. «Leíamos sus palabras y pensábamos: “Hoy veremos quién está cansado”. Debieran ser más humildes y respetar más a los rivales.

Esta noche subestimaron a Croacia y eso fue un gran error». Es poco probable que se repita antes de la revancha del miércoles en Dallas, aunque Modric, a sus 40 años, siga capitaneando a Croacia.