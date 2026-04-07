Luis Enrique ofrece información sobre el estado físico de Bradley Barcola y Fabián Ruiz antes del enfrentamiento del PSG contra el Liverpool en la Liga de Campeones

En declaraciones a los medios de comunicación en el Campus del PSG en Poissy, Luis Enrique subrayó que no se arriesgará con la forma física de sus jugadores a menos que se sientan preparados tanto mental como físicamente. Señaló que, aunque Barcola se está reincorporando al equipo, la decisión final depende de la confianza del propio jugador.

Luis Enrique declaró: «Si él [Barcola] sigue sin encontrarse bien, no jugará mañana. Ayer realizó una sesión de entrenamiento parcial y hoy una completa. Está volviendo. Estamos buscando las mejores condiciones. Él nos dirá cuándo está listo. Le falta un poco de confianza.

«¿Ruiz? Así son las cosas. Cuando un jugador está lesionado, tenemos que esperar a ver cómo se siente. No hay ningún problema. Estamos trabajando para que los jugadores recuperen su plena forma física. Es normal jugar con dolor, pero seguimos centrados en dar a los jugadores la confianza necesaria para demostrar su estado. Todavía no ha entrenado. Está progresando. Hablamos todos los días. Estamos contentos. Va por buen camino».