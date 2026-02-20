Luis Enrique no quiere correr «ningún riesgo» con Ousmane Dembélé, ya que el entrenador del PSG muestra su frustración por las «tres o cuatro» lesiones que sufre por partido

El entrenador español también respondió a los comentarios realizados por Dembélé tras la sorprendente derrota por 3-1 del viernes pasado en la Ligue 1 ante el Rennes, que supuso la pérdida del primer puesto del campeón a favor del Lens. El francés pareció acusar a sus compañeros de ser demasiado individualistas y de que el equipo había perdido parte de lo que les ayudó a convertirse en campeones de Europa la temporada pasada. La defensa de su título de la Liga de Campeones también estuvo a punto de sufrir un revés a mitad de semana, ya que perdían por 2-0 ante el Mónaco en el partido de ida de la eliminatoria de play-off, pero Desire Doue, que sustituyó a Dembélé, inspiró la remontada con dos goles en la segunda parte. Achraf Hakimi marcó el otro gol en la victoria por 3-2 de los visitantes.

«Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada», dijo Enrique el lunes. «[Lo mismo ocurre] con las declaraciones de los entrenadores, pero las declaraciones de los jugadores no tienen ningún valor. No voy a responder a ninguna pregunta de un jugador, ni a ninguna respuesta de un jugador. Nunca permitiré que ningún jugador esté por encima del club.

«Yo soy el responsable del equipo. No permitiré que ningún jugador piense que es más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente. Por lo tanto, estas declaraciones no tienen ningún valor. Son el resultado de la ira tras un partido, y creo que eso está claro.

No tenemos nada que perder. Creo que este equipo ha demostrado su resistencia desde que estoy aquí. Podemos ver cómo afrontamos los problemas. Esta resistencia es difícil de conseguir, pero la tenemos. En el último partido, nuestro equipo perdía 2-0 y fue capaz de ganar. La forma en que jugamos fue increíble».