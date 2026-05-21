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Luis Enrique fija la fecha de su retirada mientras el entrenador del PSG se prepara para firmar una renovación de contrato a largo plazo
Planes de jubilación para españoles
A pesar de su éxito en la élite europea, Enrique, exentrenador del Barcelona y de la selección española, ahora de 56 años, ha fijado una fecha límite clara para su carrera como entrenador. Quiere evitar convertirse en un «abuelo» en la banda.
«No quiero ser un abuelo que entrena. No quiero ser eso. Creo que más allá de los 60... De hecho, le tomo el pelo a mi hermano Felipe diciéndole: "Voy a tener que retirarme antes que tú". Él tiene 55 años y se retirará a los 61, así que haz tus cálculos», declaró a La Nueva España. Esto sitúa su probable despedida del fútbol en 2030, al terminar su nuevo contrato.
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Compromiso a largo plazo con el PSG
La noticia de su posible retirada llega cuando el PSG busca asegurar su continuidad. Según los rumores, Enrique renovará hasta 2030. Desde su llegada, ha modernizado el club, pasando de depender de estrellas individuales a un juego más colectivo y organizado.
La directiva está satisfecha tras ganar tres Ligue 1 seguidas y la primera Liga de Campeones del club en 2024-25. Si cumple el contrato, será el técnico con más años en la era QSI y aportará la continuidad que el campeón francés busca.
Cambio de mentalidad en el vestuario
La llegada de Enrique ha revolucionado la plantilla: los jugadores han adoptado su filosofía colectiva. Esta transformación ha sido clave en el reciente dominio del PSG, que ahora muestra una imagen más sólida y unida en Europa.
El lateral derecho Achraf Hakimi atribuyó este cambio al entrenador: «Lo ha cambiado todo en el PSG; ahora somos un equipo, jugamos y corremos los unos por los otros, somos una familia».
Esta unidad es clave mientras el club se prepara para otra gran final continental, prueba de que los métodos de Enrique han calado hondo en el plantel.
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Preparándose para el duelo contra el Arsenal
La prioridad del entrenador del PSG es la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Budapest. Sobre la presión, Enrique admitió que el peso de las expectativas fue enorme ante el Inter, pero ahora el equipo está mejor preparado para manejar el estrés de los grandes escenarios.
«El año pasado había más presión, porque ni el club ni la afición la habíamos ganado nunca. Fue una presión positiva, pero podía ahogarnos. Este año estamos mejor; si nos abruma la presión, dejaremos de jugar», concluyó. Con su renovación a la vista, el español busca iniciar una nueva era dorada en el club antes de marcharse.