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Luis Enrique elude una pregunta sobre la táctica astuta del PSG para neutralizar a Michael Olise en la victoria de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich
El secreto de los pases al exterior
En un partido de alto riesgo en el que el PSG se clasificó para la final, los observadores se desconcertaron por la distribución de Safonov. En lugar de buscar a un compañero, el portero lanzaba con frecuencia el balón hacia la línea de banda. Informes recientes sugieren que esos pases largos que el portero ruso lanzaba fuera del terreno de juego formaban parte, en realidad, de un sofisticado plan para frenar las transiciones ofensivas de Vincent Kompany.
Safonov lanzaba el balón 10 metros más allá del centro del campo, a la grada. Así, el Bayern debía reiniciar con un saque de banda estático, sin que sus delanteros pudieran aprovechar el espacio habitual tras el saque de puerta. De esta forma, PSG reordenaba su defensa y presionaba de inmediato.
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Luis Enrique sigue sin dar detalles
Al ser preguntado por este método poco habitual, el entrenador español no quiso desvelar sus innovaciones tácticas. «Lo importante es que todos los aficionados quieren ver ganar al PSG. No les importa cómo se juegue. Les gusta nuestra forma de jugar y, tras cada partido, hablamos de los detalles. Pero no tengo intención alguna de dar información al rival», declaró Enrique a los periodistas.
El exentrenador del Barcelona prefiere no descubrir sus cartas mientras el club busca su segunda corona europea. Insistió en que lo importante es ganar, más allá de la estética. «Buscamos la mejor manera de ganar los partidos. He revisado el partido y estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Queríamos ganar y lo dimos todo; eso era lo importante. Los detalles gustan más a los periodistas, pero a mí no me interesan», concluyó.
Neutralizar la amenaza de Michael Olise
La zaga del PSG se benefició de esta táctica “astuta”, pues debía frenar a uno de los extremos más en forma de Europa. Tras su gol en la ida, el PSG frenó el ritmo en la vuelta sacando el balón por el costado que él cubría. Así, el francés —sin participar en ningún gol— perdió el espacio vertical que necesita para contraatacar y se vio obligado a actuar en zonas congestionadas.
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La atención se centra ahora en la final de la Liga de Campeones
El PSG se medirá al Arsenal en la final de la Liga de Campeones en Budapest en un partido decisivo. El conjunto francés está a punto de convertirse en el segundo equipo de la era moderna en revalidar el título de la Liga de Campeones. Solo el Real Madrid, que ganó tres veces seguidas entre 2016 y 2018, lo ha conseguido desde la reforma del torneo. En Budapest busca unirse a esa élite y afianzar su dominio en Europa.