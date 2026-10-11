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Luis Enrique elogia el valiente Le Mans tras la victoria por 3-1 del Paris Saint-Germain
Luis Enrique reacciona a la competitiva victoria en casa
El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, dedicó grandes elogios al Le Mans después de ver a su equipo lograr una victoria por 3-1 en la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. Un penalti de Lucas Beraldo, seguido de los goles en la segunda parte de Khvicha Kvaratskhelia y Maghnes Akliouche, dio al PSG su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones.
Aunque Louis Mafouta devolvió brevemente la igualdad al marcador para los visitantes en el minuto 54, el PSG demostró capacidad de reacción para recuperar el control.
Luis Enrique reconoció la exigente prueba planteada por el equipo ascendido.
- ZUMA Press Wire
El entrenador elogia el enfoque sin complejos del rival
En declaraciones a PSG TV tras el partido, Luis Enrique elogió a ambos equipos por ofrecer un espectáculo entretenido. «Fue un resultado casi perfecto. Encajamos un gol y fue duro», admitió Luis Enrique.
«Sabiendo que esperábamos encontrarnos con dificultades, podemos decir que el equipo fue valiente. Controlamos el partido, y no fue fácil porque tengo que destacar la manera en que jugó Le Mans, mostraron mucho coraje».
«Fue muy difícil, pero es un placer jugar contra un equipo tan valiente».
Ajustes tácticos y fondo de armario, decisivos
El punto de inflexión llegó justo después de la hora de juego, cuando el suplente Fabian Ruiz vio cómo un potente disparo suyo era rechazado y caía en el camino de su compañero de banquillo Kvaratskhelia, que devolvió la ventaja al PSG. Akliouche añadió después un tercero siete minutos más tarde para asegurar los puntos.
Luis Enrique señaló que seguir sumando victorias sigue siendo vital para recortar distancias con el líder de la liga.
«Era importante para nosotros conseguir estos tres puntos», añadió el técnico. «Todavía necesitamos más para subir hasta lo más alto de la liga».
- ZUMA Press Wire
La atención se centra en un duro partido de la Champions League
Con otros tres puntos en el campeonato doméstico ya asegurados, el PSG vuelve a centrar su atención en la competición europea. Luis Enrique confirmó que su plantilla está preparada para un exigente partido a domicilio ante un rival inglés.
«Volvemos a la Champions League, que es una competición maravillosa y nos encanta jugar este tipo de partidos», concluyó Luis Enrique.
«Fuera de casa y contra un equipo inglés, por supuesto será difícil, pero estamos preparados».
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