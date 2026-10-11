El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, dedicó grandes elogios al Le Mans después de ver a su equipo lograr una victoria por 3-1 en la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. Un penalti de Lucas Beraldo, seguido de los goles en la segunda parte de Khvicha Kvaratskhelia y Maghnes Akliouche, dio al PSG su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones.

Aunque Louis Mafouta devolvió brevemente la igualdad al marcador para los visitantes en el minuto 54, el PSG demostró capacidad de reacción para recuperar el control.

Luis Enrique reconoció la exigente prueba planteada por el equipo ascendido.