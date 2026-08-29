Enrique subrayó que una actitud de no rendirse nunca hasta el pitido final se ha convertido en la identidad principal de su equipo durante los últimos tres años. En declaraciones a PSG TV tras el pitido final, el técnico español dijo: "Esa es la seña de identidad de este equipo en los últimos tres años. Cuando todo el mundo cree que estamos muertos, tenemos la capacidad de darle la vuelta. Sienta bien, estamos contentos.

"Hoy, creo que merecimos más que este resultado, pero esto es fútbol. El fútbol no es justo, hay que marcar goles. Creo que merecemos este punto".