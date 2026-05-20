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Luis Enrique elogia al Arsenal como «el mejor equipo del mundo» en un aspecto clave, mientras que el entrenador del PSG advierte de que los campeones de la Premier League pueden «marcar muchos goles» en la final de la Liga de Campeones
Enrique elogia a los Gunners
Enrique elogió al Arsenal de Mikel Arteta como «el mejor equipo del mundo sin el balón», mientras prepara a su PSG para la final de la Liga de Campeones. Los Gunners, recién campeones de la Premier, buscan revancha tras perder las semifinales pasadas.
En la rueda de prensa del miércoles, el técnico del PSG elogió el trabajo de su compatriota en Londres. «Se merecen ganar la liga; han hecho una temporada brillante. Ya hemos jugado contra este Arsenal y sabemos de lo que son capaces. Sin el balón son los mejores del mundo, y con él pueden marcar muchos goles. Es una combinación maravillosa», afirmó Enrique.
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Una batalla táctica en Budapest
La final reedita las semifinales del año pasado, que el PSG ganó 3-1 al Arsenal antes de vencer 5-0 al Inter en la final. Aun así, Enrique no se fía y reconoce los avances de Arteta con el equipo inglés.
«Tiene sentido que nos enfrentemos a ellos en la final», añadió el exentrenador del Barcelona. «Será una final grandiosa. Las estadísticas del Arsenal muestran que Mikel Arteta es un líder que ha inculcado una mentalidad ganadora. Llevan varias temporadas mejorando; les encanta el balón, pero son el mejor equipo de Europa sin él».
El creciente prestigio de Arteta en Europa
Aunque Enrique ha ganado la Liga de Campeones con Barcelona y PSG, más dos Ligas y tres Ligue 1, este es el primer título de liga de Arteta. Para Enrique, los títulos reflejan por fin el gran trabajo técnico del Emirates Stadium.
«Han ganado la Premier League y están en la final de la Liga de Campeones este año tras llegar a las semifinales la temporada pasada», recordó Enrique. «Se merecen estar ahí, y Arteta transmite un gran espíritu competitivo a sus jugadores. Lo más importante para nosotros es centrarnos en nosotros mismos y menos en el rival. Eso es lo que seguiremos haciendo. Estamos en la mejor competición de clubes de Europa, así que sí, hay que adaptarse, porque el nivel es muy alto».
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La diferencia entre las grandes ligas
A principios de este mes, Arteta elogió la calidad de la semifinal entre el PSG y el Bayern, pero señaló que las distintas exigencias de las ligas nacionales crean “mundos diferentes”.
«Bayern contra PSG fue quizá el mejor partido que he visto en cuanto a calidad de ambos equipos y, sobre todo, a nivel individual», afirmó. «Nunca había visto algo así. Pero cuando analizo los minutos jugados y el estado físico de esos jugadores, no me sorprende. Para alcanzar ese nivel se necesita mucha frescura, y la diferencia entre las ligas y su forma de competir es abismal, como muestran las últimas estadísticas. Competimos en dos mundos distintos, así que no se puede comparar sin contexto; no me parece justo».