Getty
Traducido por
Luis Enrique cuestiona la fortaleza mental del PSG tras otra derrota antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones con el Chelsea
Los errores inusuales le salen caros al PSG
Los parisinos parecían una sombra de lo que suelen ser el viernes por la noche, mostrándose lentos y propensos a cometer errores frente a un Monaco muy eficaz. A pesar del gol de Bradley Barcola, el rendimiento se vio empañado por errores poco habituales y una aparente falta de competitividad, lo que provocó la frustración audible del público del Parque de los Príncipes cuando sonó el pitido final de su primera derrota en casa en la liga esta temporada, pero la séptima en total en todas las competiciones.
- AFP
Desconexión mental en el Parque de los Príncipes
La derrota ha abierto un debate sobre si el PSG está preparado para defender su título en la élite europea. Enrique fue tajante cuando se le preguntó si el problema era psicológico, y declaró a L'Equipe: «Es evidente que, cuando hay problemas, lo primero que se desconecta es la cabeza. Es normal. Es una sensación extraña, desagradable, pero hay que tener en cuenta que solo es un partido. Siempre buscas la clave para entender por qué puedes fallar, pero hay muchos factores. La confianza no es algo que se pueda comprar... hay que construirla día a día. Estamos en dificultades, pero debemos mantener la esperanza de cambiar eso».
No hay excusas en lo que respecta a la formación.
El momento en que se produce esta mala racha es especialmente preocupante para el gigante parisino, que ha tenido problemas para mantener un rendimiento constante en las últimas semanas. Según un informe de RMC Sport, el cuerpo técnico del PSG ya había observado un rendimiento y un comportamiento por debajo de lo esperado durante los entrenamientos previos al partido contra el Mónaco. A pesar de estas señales de alarma, Enrique sigue decidido a apoyar a sus jugadores mientras se preparan para la competición europea.
Cuando se le preguntó si la raíz del problema radicaba en la preparación de la semana, el exentrenador del Barcelona se apresuró a descartarlo: «No, no en los entrenamientos. Los entrenamientos no son lo mismo que un partido. Pero lo que quiero decir es que no quiero perder la fe en este equipo. Creo que hemos demostrado esta mentalidad de no rendirnos nunca hasta el final. Cuando tuvimos oportunidades para cambiar el resultado, encajamos otro gol, por lo que fue difícil y el partido se acabó. No es el mejor resultado para llegar a la Liga de Campeones, somos conscientes de ello, pero vamos a intentar superarlo».
- Getty Images Sport
Ventaja sobre el Chelsea en la eliminatoria de la UCL
A pesar del revés doméstico, el PSG ha recibido un impulso en su calendario después de que las autoridades francesas acordaran posponer su partido de la Ligue 1 contra el Nantes, inicialmente previsto para mediados de marzo. Esta ayuda administrativa tiene por objeto dar a los parisinos el máximo tiempo de recuperación entre los dos partidos contra los Blues. Queda por ver si ese descanso adicional puede curar el cansancio mental identificado por su entrenador. El equipo de Enrique tendrá que encontrar respuestas rápidamente, ya que el Chelsea, que ya les ganó en la final del Mundial de Clubes el verano pasado, buscará aprovechar cualquier fragilidad mental que persista en las filas parisinas.
Anuncios