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¡Luis Enrique contraataca! El técnico del PSG defiende el fichaje veraniego de Maghnes Akliouche tras las críticas de Laure Boulleau
Akliouche afronta críticas tempranas
Akliouche se ha visto en el foco mediático tras la contundente victoria del PSG en la Liga de Campeones sobre el Bratislava. El fichaje del verano recibió duras críticas de la analista de Canal+ Laure Boulleau, que aseguró que el delantero no estuvo a la altura de los estándares marcados por sus compañeros de ataque.
Boulleau señaló que, mientras antiguos talentos como Desire Doue necesitaron tiempo para adaptarse, Akliouche se mostró claramente falto de ritmo en Europa. A pesar de trabajar incansablemente sin balón, su falta de participaciones directas en goles motivó una dura valoración por parte de la exinternacional francesa.
Sin embargo,el fichaje de 50 millones de euros (42 millones de libras) procedente del Monaco mantiene todo el respaldo de su entrenador. Enrique ha rechazado con firmeza las críticas y ha mostrado su apoyo al joven atacante.
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Enrique sale en su defensa
Enrique se apresuró a restar importancia al ruido externo y ofreció una valoración muy positiva del inicio de Akliouche en la capital francesa. El técnico español destacó la inteligencia táctica del jugador y su perfecta integración en la plantilla.
«Maghnes es uno de los que más rápido se adapta a lo que queremos», afirmó Enrique, citado por Foot01. «Tiene muchísimas cualidades cuando tiene el balón, una gran capacidad para defender y también ataca el espacio».
El entrenador del PSG dejó claro que el joven atacante está ejecutando sus instrucciones a la perfección, al decir: «Estoy especialmente contento con lo que hace cada vez. Y por eso juega mucho».
Los números lo respaldan
Las estadísticas subyacentes respaldan la firme defensa de Enrique hacia su nuevo delantero. Desde que se reanudaron las competiciones nacionales y europeas, Akliouche ha participado en todos y cada uno de los partidos del vigente campeón de la Ligue 1.
Ya suma 372 minutos de juego a las órdenes de Enrique, lo que demuestra que es una pieza vital en el sistema táctico del entrenador. Su gran capacidad de trabajo y sus aportaciones defensivas encajan perfectamente con las exigencias de presión del actual PSG.
A pesar de los 50 millones de euros que pesa sobre sus hombros por su fichaje, el exdestacado del Monaco ha mostrado una enorme madurez. La única pieza que falta en el puzle es un primer gol memorable con la camiseta parisina.
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En busca de ese crucial primer gol
Akliouche buscará ahora acallar a los críticos que aún le quedan abriendo su cuenta goleadora con el PSG. Ver puerta aliviaría de inmediato la presión y validaría la fe inquebrantable de Enrique.
El delantero no tendrá que esperar mucho para su próxima oportunidad de brillar. El PSG se prepara para una semana clave en la Ligue 1, con un duelo ante el Brest antes de un enfrentamiento muy esperado contra su acérrimo rival, el Marsella.
Dada la confianza absoluta de Enrique en él, se espera que Akliouche tenga mucho protagonismo en ambos partidos cruciales. Una actuación decisiva en Le Classique consolidaría sin duda su condición de favorito de la afición en el Parque de los Príncipes.
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