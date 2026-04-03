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Luis Enrique «bloquea» Netflix mientras estalla el caos en torno al documental del PSG por las preocupaciones sobre Lucas Chevalier e Illya Zabarnyi
Las disputas editoriales paralizan la producción
A pesar de haber recibido la aprobación inicial hace dos años para narrar el camino del PSG hacia la gloria en la Liga de Campeones, el proyecto inmersivo de Netflix se ha estancado debido a importantes fricciones internas en el Parque de los Príncipes. Mientras que el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, sigue siendo un firme defensor del potencial de marketing global del documental, otros altos cargos temen que la presencia de las cámaras perturbe el funcionamiento diario de la plantilla. Según informa L’Equipe, la producción se encuentra en un punto muerto, ya que el cuerpo técnico se muestra cada vez más receloso ante la posibilidad de que se expongan al público las delicadas dinámicas internas.
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Enrique teme una mentalidad «frágil»
Enrique no es ajeno al automarketing, ya que en el pasado ha producido su propia serie documental reveladora. A pesar de sentirse cómodo ante las cámaras, cree que él puede soportar esa presión, pero que quizá su equipo no, ya que considera «complicado ganar con un documental que se adentra en la vida de los jugadores para sacar a la luz problemas y cuestiones de gran importancia», según el análisis del productor publicado en L’Equipe. El productor continuó: «No quería que esto les añadiera preocupaciones ni que supusiera una presión adicional para jugadores como Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi o Bradley Barcola en un año en el que el París intenta conseguir su segundo título europeo consecutivo».
¿Se avecina una liberación obligatoria?
La tensión en el Parque de los Príncipes pone de manifiesto un conflicto cada vez mayor entre el deseo del entrenador de contar con un entorno de entrenamiento a puerta cerrada y las obligaciones a largo plazo del club con sus socios mediáticos internacionales. Mientras que el cuerpo técnico se mantiene firme en su oposición al formato de «cámara oculta», la directiva del club sostiene que alcanzar determinados hitos haría que la retransmisión de imágenes entre bastidores fuera una necesidad absoluta. En última instancia, se espera que la conquista de una segunda corona europea consecutiva desencadene un escenario en el que el estreno de un documental excepcional se convierta en algo obligatorio e inevitable, ya sea en Netflix o en cualquier otra plataforma.
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El último obstáculo para alcanzar la gloria continental
La resolución de este punto muerto en torno al documental sigue estando indisolublemente ligada a la final de la Liga de Campeones del 30 de mayo, donde una victoria histórica haría inevitable el estreno de la película. Si los parisinos logran revalidar el título, se espera que el club haga caso omiso de cualquier objeción que pueda quedar por parte del cuerpo técnico para cerrar una producción definitiva de «detrás de las cámaras» destinada a su distribución mundial. Pero, antes, deben superar al Liverpool en cuartos de final y luego vencer al Real Madrid o al Bayern de Múnich para sellar su pase a la final.